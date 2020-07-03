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Huzur veren en güzel cuma mesajları… Sevdiklerinizin cumasını cuma mesajlarıyla kutlayın!

Bir cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İbadetler ve huşu içerisinde geçen mübarek günde cuma mesajları ile yakınlarınız sevindirebilir, günün anlamını onlarla da paylaşabilirsiniz. Cuma günlerinin bir parçası haline gelen cuma mesajları, inananların birbirlerinin cumalarını kutlamalarında yardımcı oluyor. Bugüne özel anlam dolu cuma mesajları haberimizde...

08:46 -
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Huzur veren en güzel cuma mesajları… Sevdiklerinizin cumasını cuma mesajlarıyla kutlayın!

Cuma mesajları, Müslüman yurttaşlarımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden anlamlı ve güzel Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte huzur ve anlam dolu 3 Temmuz Cuma mesajları…

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle”

* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”

undefined* “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

undefined* “Allah’ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”

undefined* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

* “Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

undefined* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur’anı eksik etme… Hayırlı cumalar”

Cuma cuma mesajları Evren Müslüman
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