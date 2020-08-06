Huzurevinde çalışan 4 kişide corona çıktı! Giriş ve çıkış yasaklandı

Aydın'ın Söke ilçesindeki Hilmi Fırat Huzurevi’nde uygulanan 12 günlük vardiya sistemine göre işe başlamak için gelen çalışanlara rutin corona testleri yapıldı. Bugün alınan sonuçlarda 4 personelin test sonuçları pozitif çıktı.

Söz konusu personel Aydın'da tedavi altına alınırken İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri huzurevi sakinleri ve çalışanlarına test yapmaya başladı.

HUZUREVİNE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Virüs tespit edilen huzurevi çalışanlarının temas ettiği kişilere yönelik filyasyon çalışmaları başlatılırken huzurevi giriş ve çıkışlara kapatıldı. Virüsün yaşlılara bulaşıp bulaşmadığı veya kaç kişiye bulaştığı testler tamamlandığında belli olacak.

Huzurevinde 73'ü normal bakım 17'si özel bakım olmak üzere 60 yaş üstü 90 kişinin kaldığı öğrenildi.