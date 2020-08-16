İBB 17 Ağustos’ta deprem parklarını açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 Ağustos'ta kentin Asya ve Avrupa yakalarındaki Ataşehir Deniz Gezmiş ve Topkapı deprem parklarını açacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatleri arasında yer alan parkların açılışına bizzat katılacak. Açılış töreni, saat 18.00'de Ataşehir Deniz Gezmiş Deprem Parkı'nda gerçekleşecek.

DİĞER ALANLARDA DA YAYILACAK

Ataşehir'deki parkın kapasitesi 500-700; Topkapı'dakinin ise 5 bin kişi. Proje, zamanla kent genelinde belirlenen diğer alanlara da yayılacak. Deprem parkları, afet öncesi eğitim ve kültür merkezi, afet sonrası ise park içi mobilyaları, çadır ve yemek dağıtım alanları ile geçici barınma alanı işlevi görecek.

TOPLAM 21 MİLYON KİŞİLİK KAPASİTE

Deprem parklarının yer seçimi, bilimsel ölçütlere göre yapılıyor. Uzmanların da katılımıyla belirlenen ölçütlere göre 39 ilçede toplam 32 milyon metrekare büyüklüğünde 21 milyon kişi kapasiteli 859 toplanma alanı saptandı.

Toplam bin 17 açık, 2 bin 662 kapalı geçici barınma alanı belirlendi. Yer seçiminde açık alan büyüklüğünün en az 10 bin metrekare olmasına dikkat edildi. Alanlar, afet sonrasında yurttaşların kısa ya da orta vadeli barınmasını sağlayacak, kurtarma çalışmalarını destekleyecek şekilde planladı.

DEPREM SEFERBERLİK PLANI HAZIRLANDI

İBB'nin depreme karşı aldığı önlemler, parklarla sınırlı değil. İlk olarak İBB, Başkan İmamoğlu'nun talimatıyla 2019 yılında Deprem Seferberlik Planı'nı oluşturdu. Tüm çalışmaların temelin oluşturan plan, Kasım ayında tüm ilçe belediyeleri ile paylaşıldı. Plan, şu 5 madde üzerine kuruldu:

– Afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları

– Mevcut altyapı ve ulaşım ağının afetlere dayanıklı hale getirilmesi

– Sismik ve yer bilimleri çalışmaları

– Afet sonrası toplanma / Barınma alanları

– Afet odaklı eğitim ve kapasite geliştirme

TÜM BOYUTLARI İLE OLASI İSTANBUL DEPREMİ

Ayrıca, 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek “Tüm Boyutları ile Olası İstanbul Depremi” panelinde de alanında uzman isimler, her yönüyle İstanbul depremini konuşacak.

Kandilli Rasathanesi'nden Doç. Dr. Eren Uçkan, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdür Yardımcısı Dr. Emin Yahya Menteşe, Geoteknik Deprem Mühendisi, Jacobs Deprem Mühendisliği Teknik Grubu Eş Başkanı Dr. Menzer Pehlivan, ve GEA Arama Kurtarma Genel Koordinatörü Umut Dinçşahin'in katılacağı semineri İstanbul Gönüllüleri'nden Maksude Atabay yönetecek.

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