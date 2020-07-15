İBB 2019 Faaliyet Raporu, 8 saatlik oturumda onaylandı

Her yıl nisan ayında görüşülen İBB'nin bir önceki yıla ait faaliyet raporu, bu yıl pandemi nedeniyle belediye meclislerinin 3 ay ertelenmesi nedeniyle temmuz ayı oturumunda gündeme geldi.

İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumunun ikinci bileşiminde 2019 yılı faaliyet raporu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sunuldu. Oturum, dün saat 14.00 sıralarında başladı. İmamoğlu'nun ardından tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve birer meclis üyesi faaliyet raporu üzerine konuşma yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'nu eleştirerek “İkaz olsun diye faaliyet raporuna hayır diyeceğiz” açıklaması yaptı. Böylece AKP grubu, kendi partilerinin 31 Mart 2019'a kadar yönetimde olduğu ve iki seçim arasındaki kayyum dönemini de kapsayan 6 aylık faaliyetlerine de “hayır” oyu vermiş oldu.

FAALİYET RAPORU ONAYLANDI

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 122 kabul, 174 hayır oyu kullandı. Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, raporun reddedildiğini ancak yasa gereği ret oyları dörtte üç çoğunluk sağlanamadığı için onaylanmış sayıldığını açıkladı. Eğer oylamada 4'te 3'lük çoğunluk “hayır” oyu kullansaydı faaliyet raporu reddedilmiş olacaktı. Bu durumda konunun İstanbul Valiliği'ne ardından da Danıştay'a gitmesi ve başkanlığın düşmesi gündeme gelebilecekti.

İMAMOĞLU: DAHA İYİSİNİ HEP BERABER BAŞARIRIZ

Oylama sonuçlarının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu teşekkür konuşması yaparak eleştirilere de kısaca yanıt verdi. İmamoğlu “Her şeye rağmen güzel bir meclis geçti. Daha iyisini hep beraber başarırız” dedi.

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