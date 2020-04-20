İBB, 23 Nisan’ı dijital ortamda kutlayacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), corona virüsü salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için herkesin evlerinden dijital olarak katılabileceği 3 günlük bir kutlama programı hazırladı.

Milli egemenliğin sembolü TBMM'nin kuruluşun 100. yıldönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İBB, online kanallar üzerinden opera, tiyatro, film gösterimi, konser ve söyleşiler gerçekleştirecek.

Etkinlikler İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından ve İBB TV youtube kanalından izlenebilecek. Kutlama programı 21 Nisan saat 14.00'de çocuk oyunu “Pollyanna” ile başlayacak.

İMAMOĞLU KAZANANLARI DUYURACAK

İBB'nin müzikle ilgilenen çocukların yaratıcılığını geliştirmek ve beste yapmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Ulusal Çocuk Besteciler Yarışması’nın finali 23 Nisan akşamı saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve İBB TV sosyal medya hesaplarından canlı yayında, 25 finalist arasından kazananları duyuracak. Yarışmaya, İstanbul'un yanı sıra Muş, Balıkesir, Çorum, Samsun, Nevşehir, Mersin, Avusturya ve Suudi Arabistan'dan da başvuru oldu.

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HAYALİMDEKİ 23 NİSAN

Çocukların bayramında 23 Nisan konulu resim yarışması düzenlenecek. “Hayalimdeki 23 Nisan” temasıyla yapılan resmin fotoğrafını gönderenler arasından en çok beğenilen 400 resmin sahibi ödüllendirilecek.

Toplu taşıma otobüslerinden biri de bu resimlerden oluşacak rengarenk kolaj ile süslenecek. Online satranç turnuvasında ilk 50'ye giren isimler, 23 Nisan 2020 günü final turnuvasında karşılaşacak. Turnuvanın final karşılaşmalarını, milli satranççı Emre Can yorumlayacak.

İNTERNET ERİŞİMİ BULUNMAYAN ÇOCUKLAR UNUTULMADI

İBB, evlerinde internet erişimi bulunmayan çocuklar için de hediye setleri hazırladı. 100 bin çocuğa dağıtılmak üzere hediye kutuları hazırlayan İBB, kutuların içinde hikaye kitabından eğitici oyunlara kadar birçok sürprize yer verdi.

Setlerde üst yaş grubu çocuklar için okuma kitabı, daha küçükler içinse İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın içeriğini hazırladığı İsa ve Nisa Yuvamız İstanbul'da çocuk dergisi, boy kalemleri ve zeka oyunları bulunuyor. Hediye kutuları, yardım kolisi başvurusu yapan çocuklu ailelere verilecek.

SAAT 21.00'DE İSTİKLAL MARŞI

Bayramı, evde bayraklarla, alkışlarla kutlanılması için herkese çağrı yaptığı videosu ile kısa sürede sosyal medyada ses getiren minik Asya'nın daveti, tüm yurtta karşılık buldu.

İBB de 23 Nisan günü akşam 21.00'de herkesi camlardan ve balkonlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti. Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi İstanbullular da 23 Nisan'da, İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyleyecek.