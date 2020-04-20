İBB: 48 saatlik yasakların ardından araç ve yaya trafiği artmakta!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, corona virüsü (Covid-19) salgınının güçlü bir şekilde devam ettiğinin altını çizerek, caddelerde dolaşan insanların ve trafiğe çıkan araçların fotoğraflarını paylaştı.

“EVDE KALMAYA DAVET EDİYORUZ”

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasaklarının ardından dışarı çıkan vatandaşların sayısının arttığını ifade eden Ongun, şunları söyledi:

* Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından maalesef bugün olduğu gibi İstanbul'da hem araç hem de yaya trafiği artmakta.

* Salgının etkisi güçlü şekilde devam ederken ortaya çıkan bu görüntülere karşı İstanbulluları bir kez daha evde kalmaya davet ediyoruz.