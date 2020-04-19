İBB, 500 bin ton asfaltla yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdi!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş güvenliği ve sağlık önlemleri alındığının altını çizdi.

YETKİLİLER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İmamoğlu, sosyal medya hesabından, “İş güvenliğini ve sağlık önlemlerini alarak hafta sonu İstanbul’da 500 bin ton asfalt çalışmasıyla önemli tüm yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdik” ifadelerini kullanarak bir video yayınladı.

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Ayhan Taş, Avrupa Yakası 2. Bölge Müdür Yardımcısı Oktay Mutlu ve bir İBB çalışanı da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR”

Koruyucu kıyafetlerin, maskelerin ve eldivenlerin aralıksız olarak denetlendiğini belirten Taş, şunları söyledi:

* Yol bakım ve altyapı koordinasyon daire başkanlığımız trafiğin müsait olduğu bu süreçte ilk etapta yaklaşık 500 bin ton asfalt serim programı hazırlamıştır.

* Kent merkezlerinde bulunan ana arter yollarda, E-5 ve E-5 yan yollarında, kavşak kollarında, Bayrampaşa Otogarı'nda asfalt serim ve iyileştirme çalışmalarımız başlamış olup aralıksız olarak devam etmektedir.

* Koruyucu kıyafetler, maskeler, eldivenler çalışma esnasında aralıksız olarak denetlenmekte.

* Bu şekilde çalışma sağlanmaktadır.

SOSYAL MESAFE DE EĞİTİMLERE DAHİL EDİLDİ

Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle çalışanlara gerekli eğitimin verildiğinin altını çizen Mutlu, “Covid-19 kapsamında da maskeleri ve sosyal mesafeyi de ayrıca eğitimlerimize dahil ederek, çalışmalarımızın bu kapsamda daha hassasiyetle çalışmaları konusunda eğitimlerimizi verdik ve çalışmalarımız bu yönde devam etmekte” dedi.

“ARADA BİRER İKİŞER METRE VAR”

Çalışırken ve yemek yerken sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerinin altını çizen İBB çalışanı ise, “Burada çalışırken de sosyal mesafe arada birer ikişer metre var. Yemek yerken dahi biri orada biri orada yer. Özellikle dikkatimiz budur” ifadelerini kullandı.