İBB, 70 bin dolarlık metrobüs yedek parçasını tamir eden ustaları ödüllendirdi

İETT'de görev yapan oto elektrik ustası Mustafa Kabaoğlu ve mekanik ustası İbrahim Karaman, yıllar önce alınan ve bozuk çıktığı için garajlarda çürümeye terk edilen metrobüs araçlarını kendi imkanları ile tamir etmeyi başardı.

Normal şartlar altında orijinali ABD'den getirilmesi gereken 70 bin dolarlık bozuk yedek parçayı tamir eden Kabaoğlu ve Karaman'ın başarısını sosyal medya hesaplarından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 ustayı Florya'daki başkanlık konutunda ağırladı.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen görüşmede, İETT Genel Müdürü Alper Kolukısa ve Garaj Şefi Samet Arıkan da hazır bulundu.

“TAMİRİ YAPILAN METROBÜSLER, GARAJLARDA YATAN ARAÇLAR”

İETT Genel Müdürü Alper Kolukısa şu bilgiyi paylaştı:

* Parça değeri yaklaşık 70 bin dolar olan, hibrit sistemle ilgili parçayı tamir ettiler. Sadece Amerika'da yapılabiliyordu.

* Şu an İETT garajında, yüzde 1 maliyetle arkadaşlarımız kendileri yapıyorlar. Hem araçlarımız artık beklemiyor hem de daha fazla aracı servise verebiliyoruz.

* Bunlar, Hollanda'dan alınan metrobüs araçları. Birçoğu garajda yatıyordu. Bugün ise 30'a yakını artık çalışıyor.

Kolukısa'nın ardından konuşan İmamoğlu, “Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Kuruma hizmet ediyorsunuz. Hatta kendi sermayemizi korumuş oluyorsunuz. Hem size hem diğer iki arkadaşımızın bu emeğine minnet duyuyoruz, teşekkür ederiz” dedi.

USTALAR: “BİZE GÜVENİLDİ”

Kabaoğlu, Karaman ve Arıkan da “Bu imkanların sunulmuş olması da önemli tabii ki. Bize güvenildi. En önemli şey, böyle bir çalışmanın bir yerlerde değer buluyor olması” dedi

İmamoğlu da bu sözlere şu karşılığı verdi:

* Bunun örneklerini artırmamız lazım. Sadece İETT'de değil, başka taraflarda da aynı şekilde, üreten insanlarımıza o fırsatı vermemiz lazım.

* İyi performansı ödüllendirmeliyiz ki örnek olsun. Kuruma olan ait olma duygusunu da büyütür. Geriden gelen yetenekli arkadaşları siz yetiştirirsiniz. Yanınızdayız.

* Bunu duyduğumda, izlediğimde sabah, sizlerle çalışmaktan gerçekten gurur duydum Belediye Başkanı olarak.

“BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLMELİ”

İmamoğlu, görüşmenin sonunda Genel Müdür Kolukısa'ya Bu tür çalışmalarını arkadaşlarımızın kurumsal olarak ödüllendirmemiz lazım. Yönetmeliğe uygunluğuna bir bakın; ben, Başkan olarak, böyle kıymetli bir işi başarmış arkadaşlarımıza 3 maaş ikramiye verilmesi, değerli bir işe imza attıkları için haklarıdır diye düşünüyorum” talimatı verdi.

İmamoğlu “Biliyorum ki arkadaşlarım, görevlerinin gereğini yaptılar hiçbir maddi karşılık beklemeksizin. Onun farkındayım, ama kurum, başarıyı ödüllendirmeli ki motivasyon büyüsün. Bu, şu zor günlerde moral gibi oldu insanlara. Bizim de kurum olarak sizleri ödüllendirmek boynumuzun borcu” diye konuştu.