İBB açıkladı! Soğuk hava daha ne kadar sürecek?

İstanbul'da Cuma gece saatlerinden itibaren etkili olan aralıklı kar yağışları sonrasında TEM'in güneyinde kalan ilçelerde ortalama 3-7 cm, kuzeyde kalan ilçelerde ise ortalama 10-15 cm aralığında kar kalınlıkları kaydedildi.

Kar yağışı Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybederken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etti.

“SICAKLIKLAR KADEME KADEME ARTACAK”

İBB’den yapılan açıklamada, “Bugün (Pazar) akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgârın taşıyacağı ılık havanın etkisi ile birlikte sıcaklıkların kademe kademe artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

“İBB EKİPLERİ OLUMSUZLUĞA GEÇİT VERMEDİ”

Kar yağışının ardından yapılan çalışmalar hakkında da bilgili verilen açıklamada şu ifadeler kullanıdı;

*İBB ekipleri, İstanbul genelinde aralıklarla görülen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle anaarterlerde, meydanlarda, üstgeçitlerde, otobüs duraklarında vb. kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

*Komutalara gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edildi. İBB, altı bin 882 personel ve bin 373 karla mücadele aracını, kentteki hayatın aksamaması için hazır bulundurdu.

*Bu çalışmalar neticesinde önemli bir olumsuzluk yaşanmadı.Son 24 saatte kar küreme ve tuzlama ekipleri tarafından;

İBB Yol Bakım 2.435 ton tuz, 11 ton solüsyon,

Karayolları 1.479 ton tuz, 112 ton solüsyon,

İCA 156 ton tuz, 529 ton solüsyon, 10 ton üre,

KMO 213 ton tuz, 27 ton solüsyon kullanıldı.

“568 SOKAKTA YAŞAYAN VATANDAŞIMIZ MİSAFİR EDİLİYOR”

*İBB tesislerinde 529 erkek, 39 kadın olmak üzere toplam 568 sokakta yaşayan vatandaşımız misafir ediliyor.

*Kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya dikkat çeken uzmanlar, BEUS mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınmasını, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasını önemle vurguluyor.

*Buzlanma riski ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB birimleri ile ilgili kurumlardan (Karayolları, İCA, KMO) toplam 16 birim ile AKOM koordinasyonunda nöbet durumu devam ediyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYREDECEK

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranları Ocak ayı boyunca yağan yağışlar neticesinde yüzde 59'ler seviyesine yükseldi.

Mevcut meteorolojik verilere göre uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 10 Şubat'a kadar mevsim normalleri ile 3-6 derece altında, 11-25 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesini bekliyor.