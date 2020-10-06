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İBB AKOM uyardı: Sıcaklıklarda 8-10 derece düşüş bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak Cuma günü 20 derecelere kadar düşeceğini duyurdu. Rüzgarın Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği de belirtildi.

Sözcü İstanbul
20:12 -
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İBB AKOM uyardı: Sıcaklıklarda 8-10 derece düşüş bekleniyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada hafta ortasına kadar 30-33 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak Cuma günü 20 derecelere kadar gerileyeceği tahminini paylaştı.

AKOM yetkilileri sıcaklıkta yaşanan ani dalgalanmalar nedeniyle gribal enfeksiyon sorunu karşısında vatandaşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İL GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta sonundan beri etkili olan yaz sıcaklarının Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken, güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın Perşembe öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle, il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

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