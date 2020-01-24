İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ’a gidiyor!

İmamoğlu, İBB'nin arama kurtarma ekiplerini harekete geçirerek Sivrice'ye bir an önce yola çıkmaları için talimat verdi. İmamoğlu'nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice'ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfayie personeli, 8 ahçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.

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Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ'da kalacak olan yemek tırı da harekete geçti.

İBB'nin 85 personel, 15 araçtan oluşan bir konvoyu en geç, gece 24:00 itibariyle yola çıkarmış olacak.

İBB'nin bütün arama kurtarma ve yardım ekiplerinin, öğlen saatlerinde Sivrice ilçesine ulaşması planlanırken bir tünel aracı da uçakla Elazığ'a yollandı.