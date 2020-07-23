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İBB açıkladı! İşte Ayasofya’daki namaz için alınan önlemler

İBB, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı için alınan tedbirleri açıkladı. Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ücretsiz ring sefer yapacak. Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane'de İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek

Sozcu.com.tr
11:36 -
Haberler Gündem
İBB açıkladı! İşte Ayasofya’daki namaz için alınan önlemler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ayasofya Camii’nde yarın kılınacak ilk cuma namazında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. İBB Saraçhane binasında gerçekleşen toplantıda, Eminönü-Yenikapı-Kazlıçeşme ve Sultanahmet meydanlarında oluşabilecek sorunları önlemek üzere bir dizi tedbir alındı.

İBB yönetimi tarafından alınan kararlar şöyle:

* İETT, Kazlıçeşme-Yenikapı-Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ring sefer yapacak. Ulaşım ücretsiz sağlanacak.

* Eminönü-Sultanahmet-Beyazıt çatalında tramvay seferleri yapılmayacak.

* Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak.

* Eminönü itfaiye istasyonu personel sayısı artırılacak. Yenikapı-Kazlıçeşme meydanlarında 1, Sultanahmet meydanında 2 adet görevli araç konumlandırılacak.

İSPARK OTOPARKLARI ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

* Gülhane içerisinde bulunan Kandil Restoran ve BELTUR Mobo Büfe 24 Temmuz Cuma günü 07.00-17.00 saatleri arasında kapatılacak.

* Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane’deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek.

MOBİL BÜFE VE ÇADIRLAR KURULACAK

* Kazlıçeşme Meydanında bulunan Fatih Camii, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ile Yenikapı etkinlik alanında bulunan iki mescidin ses sistemi kontrol edilip, bakımı yapılacak, mobil şadırvan kurulumu gerçekleştirilecek.

* Yenikapı’ya 4 adet, Kazlıçeşme-Beyazıt-Eminönü meydanı, Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezi noktalarda birer adet mobil büfe ile toplam 6 Adet çadır kurulacak. Alanda toplam 25 biner su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılacak.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLECEK

* Yenikapı, Gülhane, Sultahmet, Firuzağa, Kazlıçeşme, Eminönü meydandaki tuvaletler 24 saat açık tutulacak, tuvaletler ücretsiz hizmet verecek.

* Alınan önlemler kapsamında, Yerebatan Sarnıcı 3 gün boyunca kapalı olacak. Yenikapı, Sultanahmet, Kazlıçeşme meydanlarındaki etkinlikler iptal edilecek.

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Son güncelleme: 11:43 23.07.2020
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