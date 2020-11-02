İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karantinadan pandemi toplantısına katıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Müdürleri, Pandemi Kurulu Üyeleri ile oda, meslek grupları, sendika ve organize sanayi bölgelerinin temsilcileri katıldı.

KADEMELİ MESAİ SAATİ KONUSU DA ELE ALINDI

İstanbul genelinde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ile kademeli mesai konuları ele alındı.

“HASTALIĞIN TEDAVİ SÜRECİ VAR”

“İstanbul ve ülke genelinde devletimiz Covid-19 ile mücadele milletiyle beraber gerçekten mükemmel bir duruş sergiliyor” diyen Yerlikaya, “Çok güçlü bir sağlık sistemimiz olduğunu sadece biz söylemiyoruz, dünya da bunu kabul ediyor. Hastalığın tedavi süreci var. Bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımızın tedavi süreciyle ilgili güçlü sağlık sistemimiz sayesinde İstanbul'da da diğer yerlerde de bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

“2 MİLYON 100 BİNİN ÜZERİNDE COVİD-19 İLE İLGİLİ DENETİM YAPILDI”

Maske, mesafe, temizlik kuralları ile kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak gerektiğini hatırlatan Yerlikaya, Valilik koordinasyonunda yapılan denetimlere değindi. 22 Ağustos'tan bugüne kadar 2 milyon 100 binin üzerinde Covid-19 salgınıyla ilgili denetim gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışıldığını ifade etti.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA DAİR SUNUM YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun video konferans yöntemi ile katıldığı toplantıda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, trafik talep yönetimi kapsamında mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi önerisine ilişkin sunum gerçekleştirirken; Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara dair sunum gerçekleştirdi.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Yerlikaya'nın oda, meslek gruplarının, sendika ve organize sanayi bölgelerinin temsilcileri ile istişarede bulunması ile tamamlandı.

4 GÜN KARANTİNADA KALACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Ekim'den bu yana Covid-19 tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden bugün taburcu olmuştu. 10 gün sonra ailesine kavuşan İmamoğlu, 4 gün daha evde karantinada kalacağını belirtmişti.

İmamoğlu son durumu ile ilgili de “Sabahleyin yapılan testlerimizde, kanımızda antikor oluşmuş durumda. Boğazdan ve burundan alınan PCR testinin henüz sonuçları çıkmadı. Doktorlarımız takip ediyorlar süreci” açıklaması yapmıştı.