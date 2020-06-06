İBB Bilim Kurulu önerdi: Farklı mesai saati ve ayrı şerit uygulansın

İBB Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 pandemisi sonrasında tüm dünyada, ulaşım sorununun çözümüne yönelik yeni arayışlara girildiği belirtilerek salgının sönümlenmeye başladığı aşamada, kent yaşamı ve yolculuk davranışlarının yeniden şekillenmesi gerektiği kaydedildi.

YOLCU SAYISI 10 MİLYONUN ÜSTÜNDE

İstanbul'da günlük yolcu sayısının, toplu taşımada 7-8 milyon; minibüs, taksi, dolmuş ve servis araçları da eklendiğinde 10 milyonun üstüne çıktığına dikkat çeken kurul, ulaşımda yoğunluğun daha çok mesai başlangıcı ve bitiminde yaşandığının altını çizdi.

TEMAS SÜRESİ VE YOĞUNLUĞU, BULAŞMAYI ARTIRIYOR

Yeniden açılım sürecinde, yolcuların yüzde 15'inin kişisel araçlarını tercih edeceği düşünülse dahi, toplu taşıma araçlarında uygun sosyal mesafe koşullarının korunmasının mümkün olamayacağını vurgulayan kurul, temas süresi ve yoğunluğunun bulaşmayı arttırdığını belirtti. Kurul, İstanbul Valiliği'ne aldığı tedbirlere ek olarak, farklı mesai saati ve ayrı şerit uygulama önerilerini tekrarladı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN AYRI ŞERİT

Bu iki tedbirin toplu taşımada bulaş riskini azaltacağına dikkat çeken kurul şu uyarılarda bulundu:

* İlk önerimiz, farklı mesai saati uygulaması. Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatlerinin çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlarda farklı şekilde düzenlenmesi ile araçlardaki yolcu sayısı ve trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacaktır.

* Bu önlem, birçok Avrupa ülkesinde normal koşullarda bile başarıyla uygulanmaktadır. İkinci önerimiz ise ayrı şerit uygulaması. Zirve saatlerde, yoğun güzergahlardaki karayollarında, birer şerit sadece toplu taşıma araçlarına tahsis edilmelidir.

* Bu uygulamanın kamu yönetimi tarafından sıkı denetimi de toplu taşıma içindeki yolcuların temas sürelerini azaltarak önemli ölçüde bulaş kontrolü sağlayacaktır.

* Diğer alınan önlemlere ek olarak ilimizde, bu iki önlemin de salgın tamamen sonlanana kadar gündeme alınması gereğini bilginize sunarız.