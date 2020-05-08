İBB Bilim Kurulu uyardı: AVM’leri açmak ve ligleri başlatmak için erken

iBB Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu'ndan alınan “normalleşme kararları” ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada vaka sayılarındaki düşüşün henüz istenen seviyede olmadığı belirtilerek “Bu nedenle erken bir rahatlama, salgının yeniden tırmanmasına neden olabilir. Erken açılmanın olumsuz sonuçlarını yaşayan ülke örnekleri bizler için ders niteliğindedir. Ayrıca olguların ilçelere dağılımı, yaş, cinsiyet ve mesleklerinin de ayrıntılı analizine ve ilimiz özelinde farklı yerel önlemlerin planlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır” denildi.

“KAYGI VERİCİ BULUYORUZ”

Ekonomik kayıpların kaygı verici olduğuna işaret eden Kurul, “Ekonominin yeniden canlanması adına atılan adımlarda bilimsel gerekliliklerin dikkate alınması ve sağlığın öncelenmesi gerekir.

İBB Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu olarak Alışveriş Merkezlerinin (AVM), kuaför ve berberlerin açılmasını ve futbol liginin başlatılması kararını erken, burada çalışanların, sporcuların ve halkımızın sağlığı açısından kaygı verici buluyoruz” uyarısında bulundu.

AVM'LERDE VİRÜS RİSKİ

Kurul, önerilerini şöyle sıraladı:

* AVM'lerin açılması bir izdihama neden olabilir. Bu durum fiziksel mesafenin korunması önünde bir engel yaratacaktır. AVM'ler çoğunlukla kapalı alanlar. Havalandırma sistemleri nedeniyle damlacıklar içindeki virüsler kapalı ortamda uzun mesafelerde dolaşım riski içermekte. AVM'lerdeki kapalı ortam müşteriler için de büyük risk içermekte.

DENEME KABİNLERİNİ KULLANMAYIN, TUVALETE GİRMEYİN

* AVM alışverişlerinin bir süre daha ertelenmeli. Çeşitli nedenlerle ertelenemiyorsa yoğun olmayan saatler tercih edilmeli. Mutlaka maske takılmalı.

* Kıyafet deneme odalarının kullanılmamasını, tuvaletlere mümkün olduğunca girilmemesini, ellerin satıştaki ürünler ve ortamla her temastan sonra su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmasını, su ve sabuna ulaşılamadığı durumda el antiseptikleri kullanılmasını öneriyoruz.

KENDİ HAVLUNUZU GÖTÜRÜN

* Berber, güzellik salonu, kuaförlere giderken herkes özel havlusunu, örtüsünü, tarak ve fırçasını götürmeli. Tek kullanımlık veya dezenfekte edilmiş malzeme talep etmeli, hizmet süresince hem kendisinin hem de çalışanların mutlaka maske takmasına dikkat etmeli.

LİGLER İÇİN ERKEN

* Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri seyircisiz de olsa başlatma kararı endişe verici. Sahaya 22 futbolcu, 4 hakem ve top toplayıcılar inecek. Futbol doğası gereği temaslı bir spor dalı. Maçın heyecanı içinde ve hızlı hareket halinde fiziksel mesafenin korunması mümkün değil. Bu nedenle liglerin başlamasının henüz erken olduğunu, sporcuların ve spor emekçilerinin sağlığının öncelenmesi gerektiğini Futbol Federasyonu'na hatırlatmak isteriz.

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİRİLSİN

* İstanbul'daki mevcut toplu taşıma araçları ile kapanma döneminde bile günde 1 milyon yolculuk yapıldı. Açılma ile zaman içinde bu sayının daha da artacağı, hatta salgın öncesi dönemdeki yoğunluklara ulaşılacağı öngörülmekte.

* İstanbul'da hizmet vermekte olan toplu taşıma araçlarındaki yoğunluklar ve araç kapasiteleri göz önüne alındığında, açılma sonrasında fiziksel mesafenin korunmasının mümkün olamayacak. Talep yönetimi uygulamalarının hayata geçirilmesi gerekli ve kaçınılmaz.

* Bu amaçla, sabah ve akşam zirve saatlerde ortaya çıkan yüksek talebi gün içerisinde toplu taşıma araçlarının nispeten daha boş olduğu saatlere dağıtmak için öncelikle çeşitli kurum ve işletmelerin mesai saatlerinin birbirleri ile çakışmayacak şekilde kaydırılması önerilmekte.

* Ayrıca, zirve saatlerde yoğun güzergahlardaki karayollarında birer şeridin sadece toplu taşıma araçlarına tahsis edilmesi ve bu uygulamanın sıkı denetimi de toplu taşıma kapasitelerini arttıracak ve fiziksel mesafenin korunmasında etkili rol oynayacaktır.

REHAVETE KAPILMAYIN UYARISI

* Salgınla mücadelede geldiğimiz bu aşamanın, uzun süredir evde kalarak ve kurallara titizlikle uyarak elde edilen kazanımların kaybedilmemesi için erken rehavete kapılmamalıyız.

* Açılmanın bilimsel risk değerlendirmesiyle, aşamalı olarak, en az riskli olandan başlayarak ve her bir açılımın etkisini 2-3 haftalık aralarla titizlikle takip ederek gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamak isteriz.