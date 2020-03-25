İBB binasında termal kameralı corona önlemi

Başkanlık binasının 2 giriş kapısına, hizmet binasının tek giriş kapısına takılan termal kameralar ile belediyeye giren vatandaşların ve personelin ateşi anlık olarak ölçülerek kontrol edilecek.

NASIL MÜDAHALE EDİLECEK?

Termal kameralar vücut ısısı 37.3'ün üzerine çıktığında alarm verecek. Bu durumda alarm veren kişi personel ise İBB'nin virüs acil müdahale ekibi devreye girecek. Personel maske, eldiven ve tulum giydirilerek İBB binasında yeni oluşturulan izolasyon odasına götürülecek. İBB binasına gelen vatandaşların ateşinin yüksek ölçülmesi durumunda da bina önünde sürekli bekleyen ambulansa haber verilerek müdahale edilecek.