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İBB bürokratı, çalıntı kartın sahibini sosyal medyadan buldu

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Fatih'te İBB ekiplerinin tarihi kilisesinin kalıntılarında temizlik yaparken bulduğu kimlik ve kredi kartlarının sahibini sosyal medyadan buldu.

Sözcü İstanbul
11:39 -
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İBB bürokratı, çalıntı kartın sahibini sosyal medyadan buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Fatih Saraçhane’deki Aziz Polieuktos Kilisesi kalıntılarının temizliği sırasında İBB ekiplerinin Mevlüde Bayval’a ait kartların bulunduğunu duyurdu.

Polat, Twitter hesabından kartların sahibinin bulunması konusunda yardım isteyerek şunları yazdı:”#İBBMiras ekibimiz Aziz Polieuktos Kilisesi (Fatih, Saraçhane) kalıntılarının temizliğini yaparken Mevlüde Bayval'ın bazı kartlarını buldular. Kendisine ulaşmamıza yardımcı olur musunuz? Çantası gasp edilip kartlar buraya atılmış olmalı.”

Kısa süre sonra bir kullanıcı kartların kendisine ait olduğunu belirterek, çantasının bir ay önce çalındığını söyledi. Edinilen bilgiye göre yenisini çıkaran Bayval, bulunan kartların imha edilmesini istedi.

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter
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