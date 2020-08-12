İBB bürokratı, çalıntı kartın sahibini sosyal medyadan buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Fatih Saraçhane’deki Aziz Polieuktos Kilisesi kalıntılarının temizliği sırasında İBB ekiplerinin Mevlüde Bayval’a ait kartların bulunduğunu duyurdu.

Polat, Twitter hesabından kartların sahibinin bulunması konusunda yardım isteyerek şunları yazdı:”#İBBMiras ekibimiz Aziz Polieuktos Kilisesi (Fatih, Saraçhane) kalıntılarının temizliğini yaparken Mevlüde Bayval'ın bazı kartlarını buldular. Kendisine ulaşmamıza yardımcı olur musunuz? Çantası gasp edilip kartlar buraya atılmış olmalı.”

Kısa süre sonra bir kullanıcı kartların kendisine ait olduğunu belirterek, çantasının bir ay önce çalındığını söyledi. Edinilen bilgiye göre yenisini çıkaran Bayval, bulunan kartların imha edilmesini istedi.