İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde binlerce öğrenciye burs vereceğini açıklamış ve başvuru işlemlerini tamamlamıştı. Binlerce öğrenci merakla İBB burs başvuru sonuçlarını beklerken sonuçlar açıklandı. İşte İBB burs sonuçları sorgulama ekranı…

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SONUÇ TARİHİNİ İMAMOĞLU DUYURMUŞTU

Başvurular sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aşağıdaki açıklamayı yaparak sonuç tarihini duyurmuştu.

“Sevgili öğrenciler,

Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.

Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 10.02.2020 Pazartesi günü ilan edeceğiz.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.”