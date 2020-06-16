İBB dava açtı, yükseklik 20 kattan 9’a indi

Ataşehir Küçükbakkalköy'deki 9 bin 846 metrekarelik arazi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda yer alan bilgilere göre parsel, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “rezerv yapı” yani yeni konut alanı ilan edildi. Üzerinde gecekonduların bulunduğu parsel ile ilgili plan çalışmalarını üstlenen İller Bankası, 2017 yılında arazinin sahibi oldu.

Arazi için 2014 yılında İBB tarafından yapılmaya başlanan plan değişiklikleri ile yapılaşma koşulları; “Emsal 1.80, yükseklik 15 kat” olarak planlandı. Aynı yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girerek arazi için imar plan değişikliği hazırladı ve emsal değerini yani inşaat oranını 2.5'e, yüksekliği 25 kata çıkardı.

Plana askı sürecinde yapılan itirazlar üzerine yoğunluk düşürüldü. 2015 tarihinde onaylanan planda emsal 1.80'e, yükseklik de 20 kata indirildi. Ancak plan mahkemelik oldu.

ESKİ İBB YÖNETİMİ DAVA AÇMIŞ

Plan açıklama raporuna göre yüksek yapı ve nüfus yoğunluğu getiren bakanlık planının iptali için İBB, 2015 yılında dava açtı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, İBB'nin açtığı dava sonucunda 31 Mayıs 2016'da planları iptal etti.

İptal kararında; planın bölgeye yoğunluk getirildiği, yeterli yeşil alan ayrılmadığı, 20 kat yüksekliğin arazinin kuzeyindeki az katlı yapılar için iklimsel soruna neden olabileceği ve kentsel siluetteki yapı yüksekliği kademelenmesi açısında da arzu edilmeyen bir görüntüye neden olacağı vurgulandı.

YENİ PLANDA YÜKSEKLİK ZEMİN+8 KAT

İller Bankası da 4 yıldır plansız olan arazisi için yeni plan değişikliği hazırladı. Yeni plan teklifinde yapılaşma yoğunluğu ve yükseklik düşürüldü. Emsal 1.75 oldu yani arazide toplam 13 bin 125 metrekarelik inşaat yapılacak. Yükseklik de zemin+8 kat olarak sınırlandırıldı. Bin 750 metrekare park alanı ayrıldı. Nüfus 262 kişi olarak planlandı.

NE DEĞİŞTİ?

1994 tarihli ilk planlarda emsal 1, kat yükseklik 4 kattı. Parseldeki toplam yapılaşma alanı 9 bin 846 metrekareydi. İptal edilen 2015 tarihli bakanlık planında toplam inşaat alanı 14 bin 122 metrekare yükseklik de 20 katta çıktı.

7 bin 846 metrekare konut için, bin 617 metrekare park, 383 metrekare yol için ayrılmıştı. Yeni planda toplam inşaat alanı 13 bin 125 metrekareye, yükseklik zemin +8 kata indirildi. park alanı 1750 metrekareye çıkarıldı.