İBB duyurdu: 3 gece boyunca kapalı olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı İnşaatı kapsamında, O-1 Yolu Uzunçayır Metrobüs İstasyonu mevkiinde çelik köprü üzeri betonarme tabliye çalışmalarına başlıyor.

SAAT 23:00 İLE 06.00 ARASINDA YOL KAPATILACAK

Yapılacak çalışma esnasında Kadıköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü 18.08.2020, 19.08.2020 ve 20.08.2020 tarihlerinde gece 23:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında yol kapatılacak. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Metrobüs hattında ise 19.08.2020 ve 20.08.2020 tarihleri arasında gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında çalışma yapılan bölgede kontrollü geçiş yapılacak.

SÜRÜCÜLERİN KULLANABİLECEĞİ ALTERNATİF YOLLAR AÇIKLANDI

Sürücüler alternatif güzergah olarak şu yolları kullanabilecek:

* Bağdat Caddesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinden gelen araçlar, Kadıköy Belediyesi istikametinden Kurbağlıdere Caddesi-Uzunçayır Caddesi bağlantısı ile D-100 e ulaşarak Uzunçayır Kavşağı kollarını kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Harem ile Anadolu Otoyolu ve D-100 Ankara istikametlerine erişim sağlayabilecek.

* Söğütlüçeşme ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu istikametinden O-1 yoluna katılmış araçlar, Uzunçayır Kavşağından Göztepe istikametine yönlendirilerek Göztepe Kavşağı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Harem ile Anadolu Otoyolu ve D-100 Ankara istikametlerini kullanabilecek.