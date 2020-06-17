İBB duyurdu: Elmalı Barajı’nda kirlilik yok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından son günlerde tartışma konusu olan Haliç ve Elmalı Baraj Gölü'ndeki renk değişimi ile ilgili açıklama yapıldı.

Haliç'te yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, İBB'nin Haliç'teki temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayarak “Renk değişimi ilkbahar ve yaz aylarında görülebiliyor. Genelde iki üç hafta sürer. Bizimki çok kısa sürdü. Bir iki günün ardından neredeyse bir daha bulamadık. Şu an görüntü yok, tamamen kayboldu” dedi.

“HALİÇ İÇİN DOĞAL BİR DURUM”

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimler İve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Taş da bu değişimin İBB'nin daha önce açıkladığı gibi fitoplanktonların aşırı çoğalmasından kaynaklandığını ifade ederek Haliç için bu durumun doğal olduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Berat Zeki Haznedaroğlu da değişimin normal olduğunu kaydederek “Hava çok sıcak ve bol güneş var. O yüzden sayıları artmış durumda. Bazıları birkaç ay sürebilir. Örneğin; boğazdaki turkuaz olayı biraz daha uzun sürebiliyor, yaklaşık üç ay kadar” diye konuştu.

“YIL BOYU ÇALIŞMA YAPILIYOR”

İBB Deniz Hizmetleri Müdürü Dr. İlker Aslan, Haliç'in temiz kalması için yılın her döneminde süren çalışmalarla ilgili detayları paylaştı. Aslan, “Batimetrik (Dip Derinlik) ölçümlerimizi ve tespitlerimizi yaparak, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalar yürütüyoruz. Dipten çıkardığımız çamurların bertaraf işlemini, yıl boyu aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Aslan, bir günde bir kamyon ile 60 bin ile 100 bin metreküp civarında çamur çıkarmayı amaçladıklarını, günlük toplamda 400-450 metreküp çamuru bertarafa göndermeyi planladıklarını bildirdi.

“ELMALI'DA RENK DEĞİŞİMİ DÖNEMSEL”

İBB bağlı kuruluşlarından İSKİ de Elmalı Baraj Gölü'ndeki renk değişiminin tıpkı Haliç'teki gibi, dönemsel olduğunu açıkladı.

İSKİ'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Elmalı Barajı, yıllık verimi bakımından İstanbul'a su sağlayan en düşük kapasiteye sahip ham su kaynağı olmasına rağmen diğer barajlarımız kadar önemlidir.

* Elmalı Barajı'nda tedirginlik yarattığı iddia edilen görüntünün sebebi; yaz mevsiminde sıklıkla karşılaşılabilen alglerdir. Kirlilik olarak da nitelendirilmeyen algler; tamamen doğal yollarla oluşan, farklı renklere sahip olabilen ve bir süre sonra dış müdahaleye gerek olmaksızın kaybolan canlılardır.

* Bu durumun; içme suyu arıtma tesislerimizde üretilen suyun kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan kalitesine olumsuz bir etkisi yoktur.

* İstanbul'un şehir şebeke suyu; Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, ABD Çevre Koruma Ajansı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki yönetmelik kriterlerine uygun, kaliteli, sağlıklı ve içilebilir kriterlerdedir.