Tarihi çeşme işgalden kurtarıldı!

Fatih Fındıkzade’de bulunan 2.Mustafa'nın kızı Safiye Sultan Çeşmesi'nin bir büfe tarafından önüne masa ve sandalye konularak işgal edilmesi üzerine İBB ekipleri harekete geçti.

Tarihi çeşmenin önündeki sandalyeleri kaldıran ekipler, çeşmenin de temizliğini yaptı.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarihi İstanbul çeşmelerinin kimsenin işgal edeceği, keyfince kullanacağı alanlar olmadığını belirterek “Fındıkzade'de 2.Mustafa'nın kızı Safiye Sultan Çeşmesi'ni büfe işgalinden arındırdık, temizliğini yaptık.Tüm kurumları ve toplumu bu konularda bizimle işbirliğine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.