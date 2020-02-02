İBB genç personelini yönetici olarak yetiştirecek

İBB, “Gençliğimiz var” sloganı ile büyükşehir, İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketinde çalışan lisans ve lisansüstü eğitim almış, 30 yaş altı, 5 yıl iş deneyimi olan 2 bin genç için bir yıl sürecek “Genç Yetenek Gelişim Programı”na start verdi.

2 bin genç, 600'er kişilik gruplar halinde bu programa dahil olacak. İlk grup 3-4 Şubat tarihlerinde Cemal Reşit Rey Salonu'nda programın ilk etkinliğine katılacak.

2 günlük oryantasyon programında aralarında Sunay Akın, Serdar Kuzuloğlu, eski basketbol antrenörü Çetin Yılmaz'ın da bulunduğu konuşmacılar sunum yapacak. 3 genel müdür, 2 genel sekreter yardımcısı olmak üzere İBB'nin 5 kadın yöneticisi büyükşehir belediyesinin değerlerini anlatacaklar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı oryantasyon programı sürpriz bir takım oyunu ile sona erecek.

AYDA BİR EĞİTİM VE SAHA ÇALIŞMASI

2 günlük etkinliğin ardından bir yıl boyunca insan hakları, anayasa hukuku, kamu ihale yasası, kamu yönetimi, bütçe yönetimi, iletişim, finansal okur-yazarlık, ürün yönetim gibi teknik eğitimler alacaklar. Mimardan, mühendise, sağlıkçıdan avukata kadar İBB'nin genç çalışanları ayda bir gün süt dağıtımına katılacak, çağrı merkezinde şikayet dinleyecekler. Gençler bir yıl boyunca ayda bir gün ya eğitime ya da saha faaliyetlerine katılacak.

“YARININ İBB YÖNETİCİLERİ OLACAKLAR”

Program, İBB şirketi UGETAM tarafından yürütülecek. Çalışmaları koordine eden İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, projenin ayrıntılarını SÖZCÜ'ye anlattı.

Duman, “Bir yıllık program tamamlandığında biraz daha parlamış, biraz daha bilgi ve beceri olarak donanmış, çok daha önemlisi toplumsal farkındalığı yükselmiş insanlar olsun istiyoruz. Bu insanları önümüzdeki 3-5 yıl içinde belediyenin veya şirketlerin yöneticileri olarak görevlendirmek istiyoruz. Yarının yöneticileri bu gençler olacak. Yönetici atarken bu eğitimden geçip geçmediğine bakılacak, bu bir zorunluluk olacak” dedi.

Büyükşehir kadrolarında görev yapan gençleri çok önemsediklerini dile getiren Duman “Çünkü önümüzdeki dönem bir değişim dönemi ise değişimin ana motoru gençler. Onlar kendilerini değiştirebilecek güce ve motivasyona sahipler. Onlar değişmek istemezse hiçbir şeyi değiştiremeyiz” diye konuştu.

Duman, İBB'nin genç personelinin bir yıllık eğitimi tamamlandıktan sonra bölgesel istihdam ofislerine başvuran gençleri de bu programa dahil edeceklerini belirterek “Onlar İBB'de çalışmak durumunda değil belki özel bir şirkette çalışacak ama bu program sayesinde topluma duyarlı insanlar olacaklar. Sadece kendi personelimizi yetiştirmiyoruz, toplumsal bir fayda sağlamak da istiyoruz” dedi.