Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İBB İstanbul’a düşen yağış miktarını açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'a düşen yağış miktarını açıkladı. En fazla yağışın (108.4 kg/m2) ile Silivri'de, en az yağışın ise 7 (kg/m2) ile Şişli'de ölçüldüğü kaydedildi.

Sözcü İstanbul
18:37 -
Haberler Gündem
İBB İstanbul’a düşen yağış miktarını açıkladı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AKOM’un kuvvetli sağanak yağış raporunu paylaştı.

Raporda en fazla yağışın (108.4 kg/m2) ile Silivri’de, en az yağışın ise 7 (kg/m2) ile Şişli’de ölçüldüğü kaydedildi.

Raporu paylaşan Ongun tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

* Kuvvetli gök gürültü sağanak yağış sonucunda kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde en fazla yağış; Silivri'de (108.4 kg/m2) ölçülmüştür.

* İBB 4.855 personel, 2.186 araç ve iş makinesi ile yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara müdahale etmektedir.

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more