İBB iştirakleri sokağa çıkma yasağında hizmet verecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), corona virüsü tedbirleri kapsamında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında; ulaşımın yanı sıra ekmek, su, doğalgaz gibi temel hizmetleri karşılamaya devam edecek.

Pek çok hayati çalışmayla da İstanbulluların emrinde olacak İBB birimleri, 17 bin personeliyle İstanbul'a hizmet vermeyi sürdürecek.

İstanbul'da sebze meyve hali hizmetleri, yaşlı ve engelli bakımı, cenaze hizmetleri, tıbbi ve katı atıkların bertarafı, inşaat ve şantiye çalışmaları, yol bakım ve onarım çalışmaları ile güvenlik hizmetlerini aralıksız sürecek.

BELTUR, 40 hastane 55 noktada çalışmak zorunda olan sağlık çalışanlarına hizmet edecek.

İSTANBUL YIKANIP TEMİZLENECEK

İBB iştiraki (şirketi) İSTAÇ AŞ, 4 günde toplam yaklaşık 160 mekanik yıkama aracı, günlük ortalama 320 personel ile İstanbul genelindeki anayollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit-altgeçitler, otobüs peron/durakları, başta Hastaneler olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları gibi halkın toplu kullanım alanlarında yıkama çalışmaları yapacak.

Bu kapsamda 1 milyon 600 bin metrekarelik alan (232 futbol sahası büyüklüğünde) yıkanacak.

Yıkama faaliyetleriyle birlikte, yine belirtilen alanlarda mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları da yapılacak.

İSTAÇ, 4 gün sürecek boyunca 739 araç, 1180 personel ile görev yapacak.

Yıkama ve temizlik çalışmaları kapsamında, kapasitesi en yüksek olan toplu ulaşım hatlarından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bulunan toplam 19,3 kilometrelik uzunluğundaki 31 istasyonun da yıkanacak.

Ayrıca, Bayrampaşa ve Ataşehir Sebze Meyve Hallerindeki temizlik çalışmalarında toplam 259 personel, 48 araç görev alacak. Bayrampaşa'da 589 bin 500 metrekare, Ataşehir'de ise 163 bin 80 metrekare alan yıkanıp temizlenecek.

İSTAÇ, karantina bölgeleri de dahil tıbbi, evsel ve hafriyat atıklarını toplayacak ve bertarafını gerçekleştirecek.

Deniz Hizmetlerinde 146, Endüstriyel Atıklarda 4, İşletmeler ve Atık Lojistikte 700, Hafriyat Atıklarında 75, Güvenlik ve İdari olarak da 210 İSTAÇ personeli görev yapacak.

SU VE DOĞALGAZ HİZMETLERİ AKSAMAYACAK

İBB'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü; su arıtma ve atıksu istasyonları ile tesislerin güvenliği için yeteri kadar personel bulundurarak, karatina günlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için çalışacak.

İBB iştiraki İGDAŞ AŞ ise 7/24 Acil Müdahale, çağrı merkezi ve lojistik (Ulaşım, temizlik, yemek vs) alanlarında, 96 saat boyunca vardiyalı olarak toplam 1.683 personelle hizmet vermeye devam edecek. 7/24 Acil Müdahale ekipleri 16 milyon İstanbulluya doğalgazı kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştıracak.

İHE VE HAMİDİYE ÜRETİM İLE DAĞITIMA DEVAM EDECEK

HALK EKMEK AŞ (İHE); 1490 personel ile 3 fabrikada tam kapasite ekmek üretecek. Ekmekler, İstanbul genelindeki 535 büfesinden satışına devam edecek.

HAMİDİYE AŞ de 167 bayi, 263 araç ve 760 personel ile damacana ve pet şişe su üretimine devam edecek.

24 Nisan Cuma ve 25 Nisan Cumartesi günleri 363 araç, 200 bayii ile Hamidiye Su karantina günlerinde de İstanbullulara ulaştırılacak.

İSTANBULLULAR EVDE SPOR YAPACAK

İBB iştiraki SPOR İSTANBUL AŞ, 23 Nisan'da kutlamalar kapsamında ve vatandaşların evlerinde sağlıklı kalabilmeleri için dijital ve sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapacak.

Saat 10:00'da @ibbsporistanbul instagram hesabından canlı yayında İBB Spor Kulübü Sporcusu Meriç Uygun ile evde egzersiz, saat 12:00'de sosyal medyada 14 Nisan'da #23NisanCoşkusu kampanyasına katılan çocuklardan oluşan kolaj video paylaşımı yapılacak.

Saat 12:00'de Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur her hafta Perşembe tüm spor İstanbul personeli ile yapmış olduğu zoom buluşmalarını bu sefer personelin çocukları ile yapacak, Spor İstanbul çalışanlarının çocuklarının hayallerini dinleyecek.

Saat 19:30 – 20:30 arasında @ibbtv ve @ibbyoutube kanallarından İBB Spor İstanbul Online Satranç Turnuvası Final Gecesi canlı yayını yapılacak ve 23 Nisan'a özel düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı online turnuvada final gecesi gerçekleşecek.

DARÜLACEZE, ENGELLİ VE CENAZE HİZMETLERİ

İBB iştiraki İSPER AŞ, Kayışdağı Darülaceze'de Cumartesi ve Pazar 250 personeliyle bakıma muhtaç sakinlerin yanında olacak.

Engelli hizmetleri de hafta sonu 41 personelle sürdürülecek.

Cenaze hizmetlerinde ise Cumartesi 670, Pazar 602 görevli bulunacak. Ayrıca İBB'ye ait Aile Danışmanlık Merkezleri de cepten ve sosyal medya üzerinden hizmet vermeye devam edecek.

İBB iştiraklerinin 23-26 Nisan tarihlerinde vereceği diğer çalışmalar şöyle:

* ŞEHİR HATLARI AŞ: Gemiler, iskeleler ve Haliç Tersanesi'nde toplam da 604 personeller hizmet verecek.

* İSYÖN Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Kadıköy Salı Pazarında 50 personel ile hizmet verecek.

* İSTON:Hacı Osman Korusu çevre düzenleme, Beylikdüzü ve Avcılar yaya üst geçitleri bakım ve onarımı, Avrupa Yakası 1-2-3-4-5-6. bölgeler yaya kaldırım düzenlemeleri,Kadıköy Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı Moda arası deniz yapısı ve çevre düzenlemesi, Sarıyer Özdereiçi taşduvar inşaatı, Büyük İstanbul Otogarı düzenlemesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü uhdesindeki muhtelif çocuk parkları projeleri işlerine 267 çalışanla devam edecek.

* İSFALT: Asfalt üretim ve asfalt uygulama ekibi 596 kişiyle; dezenfekte ekibi 249 kişiyle çalışmalarına devam edecek.

* İSBAK: Toplam 94 personelle şehir genelindeki metro sinyalizasyonu, sinyalize sistemler programlama, uygulama, kurulum ve işletme çalışmalarına devam edecek.

* BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ: Teknik ve temizlik personellerinden oluşan toplam 474 kişilik bir ekip İBB hizmet birimlerinde, iştiraklerde ve İstanbulluların yoğun kullandığı alanlarda sahada olacak.

* BELTUR: 40 hastane, 55 noktada 400'e yakın personel ile hizmet verecek.

* İSTGÜVEN AŞ: 6 bin 720 personelle 830 lokasyonda güvenlik hizmetlerini yürütecek.

* İSPARK: Alibeyköy Cep Otogarı, Büyük İstanbul Otogarı, İstinye ve Tarabya Marina, Bayrampaşa Sebze Meyve Hali, Kozyatağı Sebze Meyve Hali ve Gürpınar Balık Hali'nde 260 görevli ile hizmet verecek.

* İSTTELKOM AŞ: İBB Veri Merkezi, İBB WiFi ve Telsiz hizmetlerini toplam 35 teknik uzman personelle yapacak. İBB WiFi, kamu personeli ile İstanbullulara kesintisiz ulaşacak.

* İSPERAŞ: Cumartesi 1644, Pazar 1542 personelle; Darülaceze'den, engelli bakımına, tuvalet temizliğinden cenaze hizmetlerine, sahipsiz hayvanların beslenmesinden halkla ilişkiler çalışmalarına kadar pek çok alanda hizmetlerin aksamaması için çalışmalara destek verecek.