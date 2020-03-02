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İBB, Kadınlar Günü’nde 22 noktada etkinlik düzenleyecek!

İBB, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 22 farklı noktada etkinlik düzenleyecek. Kadınlar, dayanışmayı büyütmek için aktiviteler düzenleyecek.

Sözcü İstanbul
17:51 -
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İBB, Kadınlar Günü’nde 22 noktada etkinlik düzenleyecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Mart Kadınlar Günü Haftası için ilk kez İstanbul'un geneline yayılan geniş kapsamlı etkinlikler hazırladı. Programlar, kadınların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleriyle şekillendi. Bu süreçte, kadınlara, hangi konular üzerine etkinlikler yapılmasını istedikleri soruldu. Kadın sivil toplum kuruluşlarına da nasıl bir 8 Mart hayal ettikleri, yapılacak çalışmalarda hangi işbirliklerinin geliştirilebileceği danışıldı.

ETKİNLİKLER 1 HAFTA SÜRECEK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, hafta boyunca İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri'nde (İSADEM), yirmi eğitim ve atölye yapılacak. Kartal Kültür Merkezi'nde belgesel gösterimi ve söyleşi organize edilecek. Beyaz Gezi ekibi ile İstanbul turları yapılacak. Kadıköy'de Kadınlar Koşusu ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda iki konser gerçekleşecek.

20 EĞİTİM VE ATÖLYE

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İSADEM'lerde hafta boyunca, yirmi eğitim ve atölye düzenlenecek. Eğitimler, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-ÇY), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Habitat Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) işbirliğiyle yapılacak. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu'ndaki bu etkinliklere katılmak isteyenler, ilgili İSADEM ile iletişime geçerek kayıt olabilecek.

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