İBB Kadınlar Günü’ne özel vapur seferi düzenleyecek

İBB, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, ücretsiz özel vapur seferi düzenleyecek. 8 Mart Kadınlar Günü vapuru, ilk yolcularını saat 15.00'de Kadıköy İskelesi'nden alacak. Vapur; Karaköy, Beşiktaş, Üsküdar, ve Beylerbeyi'ne uğradıktan sonra Boğaz'a açılacak.

1 SAATLİK BOĞAZ TURU

Yaklaşık bir saatlik Boğaz turunun ardından, Beylerbeyi, Üsküdar ve Beşiktaş iskelelerine yanaşacak olan vapur, seferini saat 18.00'de Karaköy İskelesi'nde tamamlayacak.

“KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA YER ALMALI”

Kadınların hayatın her alanında var olması gerektiğinin altını çizen Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “İş yerinde, tarlada, evinde, sokakta eşitlik, özgürlük, adalet için emek veren ve mücadele eden tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Kadınlarımız hayatın her alanında özgürleşip, var oldukça hiç kuşkusuz dünya ve ülkemiz daha güzel, daha huzurlu ve daha yaşanır olacaktır” dedi.

KOŞUCULAR İÇİN ÜCRETSİZ BEŞİKTAŞ-KADIKÖY SEFERİ

Şehir Hatları AŞ, 8 Mart Pazar günü, Kadıköy'deki ‘İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı'na katılan sporcular için de Beşiktaş'tan özel vapur seferi yapacak. Ücretsiz vapur, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nden saat 07.45'de kalkacak ve Kadıköy'e gidecek.