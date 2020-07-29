İBB Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı: Toplu ulaşım ücretsiz

İBB, bu yıl 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı süresince, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı;

CORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİ ÖN PLANDA

Covid-19 salgını sebebi ile oluşan yeni normalde, İBB'ye ait kurban satış ve kesim alanlarında, maske temini ve dezenfektan kullanımı başta olmak üzere önlemler alındı. İBB, kurban satış ve kesim alanlarında sosyal mesafenin sağlanması amacıyla randevulu sisteme geçecek. Alana girişler, randevu saatinden belirli bir süre öncesinde kısıtlanacak ve sosyal mesafe kuralları korunacak.

8 MODERN TESİSTE HİZMET VERECEK

İstanbul'da bu sene Avrupa yakasında 5, Anadolu yakasında 3 olmak üzere, İBB'ye ait 8 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Toplam 13 bin 746 büyükbaş ve 2 bin 700 küçükbaş hayvan kapasiteli tesisler şöyle; Alibeyköy-Eyüpsultan, Çakmaklı-Büyükçekmece, Kayaşehir-Başakşehir, Kestanelik-Çatalca, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe.

Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanılıyor. Kesim alanlarında ayrıca mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve kantin de bulunuyor.

İBB iştiraki İSYÖN tarafından hizmetlerin verileceği tesislerde, hijyen büyük önem taşıyor. Bu kapsamda; hayvansal atıklar alandan günlük olarak düzenli depolama sahalarına yönlendirilecek, atık suların depolandığı kanallar, İSKİ yardımı ile boşaltılıp, artıma tesislerine aktarılacak, evsel atıklar ise İSTAÇ AŞ'nin mobil ekipleri tarafından anlık şekilde toplanacak.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLECEK

İBB ekipleri, Kurban Bayramı süresince kent genelindeki vektörlerle mücadele hizmetini de toplam 503 personelle aksatmadan yürütecek. Bu yıl pandemi nedeniyle, kurban satış ve kesim alanlarında mistblower adı verilen atomizerli ilaçlama cihazlarıyla dezenfeksiyon çalışması yürütülecek.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İSTAÇ AŞ, arife günü de dâhil olmak üzere, tekrar eden vardiyalar ile birlikte, 5 gün boyunca toplamda 8 bin 151 nöbetçi personeli ile İstanbul'a hizmet verecek. Bayram boyunca tıbbi, endüstriyel, hafriyat atıklarının toplanması ve bertarafı işlemleri kesintisiz şekilde yapılacak. Deniz ve kıyı temizliği de aksamadan sürdürülecek. Ayrıca İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit-altgeçitler, otobüs peron/durakları temizlenecek.

25 MİLYON METREKARELİK ALAN TEMİZLENECEK

Bu sürçte İSTAÇ araçları, toplam bin 83 kez göreve çıkacak, yaklaşık 223 futbol sahasına denk gelen bir milyon 590 bin metrekare alanı yıkayacak. Yaklaşık 3 bin 551 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 25 milyon 357 bin 500 metrekarelik bir alan da mekanik süpürme araçlarıyla temizlenecek.

İBB ZABITASI GÖREV BAŞINDA

İBB Zabıtası, bayram boyunca 16 milyon İstanbullunun huzuru için çalışmaya devam edecek. Bayram süresince her gün ortalama 900 personel, 496 araç ve 250 ekip vardiyalı olarak görev yapacak.

KENT GENELİNDEKİ TÜM TESİSLER DENETLENECEK

İBB, bayram süresince, kent genelindeki bin 192 kurban satış ve kesim alanının denetimini de gerçekleştirecek. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, veteriner hekimlerce gerçekleştirilecek denetimlere, İBB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de katılacak.Öte yandan İBB ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde, kaçak ve kontrolsüz kesimlerle ilgili denetimlere bayram süresince devam edecek. İSKİ ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ise özellikle İstanbul Boğazı çevresinde kötü görüntülerin ortaya çıkmaması için teyakkuzda olacak.

153 BEYAZ MASA 7/24 ÇALIŞACAK

İBB, bayram süresince kurbanlık hayvanların eti ile ilgili şüpheli hususlar hakkında vatandaşların bilgi edinmesi amacıyla 153 Beyaz Masa üzerinden ‘Bilgilendirme Hattı' oluşturdu. Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca kaçan kurbanlıkların yakalanması içinse ekipler görev alacak.

İETT'DEN İBB TESİSLERİNE EK SEFER

İBB'nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.Öte yandan İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldı.

Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak.

31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise Cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak. Bayramın 2,3,4'üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07:00'de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek.

‘KURBAN MOBİL UYGULAMASI' İLE BİLGİLER CEPTE

İBB tarafından hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulamasıyla da İstanbullulara büyük yarar sağlanacak. IOS ve Android marketlerden ücretsiz şekilde indirilebilen uygulama sayesinde, İBB'ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Ayrıca kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alacak. Böylece vatandaşlar, satın alacakları hayvana ait bilgilere uygulama üzerinden de kolaylıkla ulaşabilecekler.

İBB KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANLARI

AVRUPA YAKASI

Alibeyköy-Eyüpsultan

Büyükbaş hayvan kapasitesi 1.470

Küçükbaş hayvan kapasitesi 360

Adres: Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 Alibeyköy/Eyüpsultan

Çakmaklı- Büyükçekmece

Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.000

Küçükbaş hayvan kapasitesi 1.000

Adres: Çakmaklı Mahallesi Çakmaklı Köyü Mezarlığı Yanı/Büyükçekmece

Kayaşehir- Başakşehir

Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.244

Küçükbaş hayvan kapasitesi: 1.040

Adres: Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir 17. Bölge/Başakşehir

Kestanelik- Çatalca

Büyükbaş hayvan kapasitesi 1.050

Adres: Kestanelik Mah. Gül Sokak/Çatalca

Yeşilkent- Avcılar

Büyükbaş hayvan kapasitesi 900

Adres: Bahçeşehir Esenyurt Yolu Doğapark Caddesi Ispartakule Viyadük Altı/Avcılar

ANADOLU YAKASI

Ferhatpaşa Ataşehir

Büyükbaş hayvan kapasitesi: 1.122

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi/Ataşehir

Kurnaköy Pendik:

Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.460

Küçükbaş hayvan kapasitesi: 300

Adres: Kurtdoğmuş Yolu Caddesi Kurnaköy/Pendik

Paşaköy- Sancaktepe

Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.500

Adres: Paşaköy Mahallesi Barajyolu Caddesi/Sancaktepe