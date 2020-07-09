İBB Meclisi, 3 aylık salgın arasından sonra toplanıyor!

İçişleri Bakanlığı'nın 26 Mart 2020 tarihli genelgesi ile büyükşehir belediye meclislerinin 2020 yılı nisan, mayıs ve haziran ayı oturumları salgın önlemleri kapsamında ertelendi. Mayıs ayında salgın önlemleri için gereken kararları almak üzere olağanüstü meclis oturumu yapıldı.

3 aylık salgın ertelemesinin ardından İBB Meclisi'nin olağan oturumları 13 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Canlı yayınlanacak olan oturumlar, salgın önlemleri nedeniyle yine Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılacak. Meclis oturumlarının 13-14-16-17 Temmuz olmak üzere 4 gün sürmesi planlanıyor.

FAALİYET VE DENETİM RAPORLARI SUNULACAK

İBB Meclisi'nde yapılamayan nisan, mayıs ve haziran ayının gündemindeki raporlar oya sunulacak. Nisan ayında görüşülmesi gereken İBB, İETT ve İSKİ'nin 2019 yılı faaliyet raporları ve denetim raporları gündeme gelecek. İhtisas komisyon üyeleri, encümen üye seçimi yapılacak.

İMAMOĞLU İADE ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından iade edilen ve çok tartışma yaratan Eyüpsultan'daki Silahtarağa arazisinin tahsis kararı da İSKİ Genel Kurulu'nda yeniden görüşülecek.

Geçtiğimiz kasım ayında gerçekleştirilen genel kurul sırasında İSKİ'ye ait Eyüpsultan'daki Osmanlı Parkı ve İmamoğlu'nun iptal ettiği Silahtarağa Biyolojik Arıtma Tesisi'nin bir bölümünü kapsayan arazi, AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne bedelsiz olarak 10 yıllığına oy çokluğu ile tahsis edilmişti.