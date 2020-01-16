İBB Meclisi, İmamoğlu’na direndi: 5 milyar TL’lik değer kaybı oluştu

17 Ocak'ta görevini bırakacağını açıklayan İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın son kez yönettiği meclis oturumunda veto tartışması yaşandı.

Geçtiğimiz aylarda aralarında bir zamanlar Dubai Şeyhi'nin gökdelen dikmek istediği 83 dönümlük Levent İETT garajı arazisinin de bulunduğu Şişli, Güngören, Sultangazi, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Başakşehir ve Beşiktaş'ta İBB ile şirketlerine ait yaklaşık 295 bin metrekarelik arazi usule aykırı şekilde AKP grubunun önergesi ile imarı değiştirilerek yeşil alan ve park ilan edilmişti.

Bazı parseller de jet hızıyla AKP'li ilçe belediyelerini bedelsiz tahsis edilmişti. Kararlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kasım ayında veto edilerek yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Komisyonlar kararlarında ısrar edip görüşlerini değiştirmeden aynı raporları İBB Meclisi'nin 16 Ocak tarihli oturumunda tekrar gündeme getirdiler.

“YETKİ GASBI”

3 ayrı maddede oya sunulan raporlara CHP grubu muhalefet şerhi düştü. Şerhte; belediye meclisinin, belediye başkanının yerine geçerek ilgili birimlerin talepleri olmaksızın kendiliğinden belediyeye ait bir taşınmazın satışına veya tahsisine karar veremeyeceği vurgulandı.

Bu yönde bir kararın yetki gasbı anlamına geldiği kaydedildi. Önerge ile plan değişikliği yapılmasının da usule uygun olmadığı ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadığından imar planı niteliği kazanamayacağına dikkat çekildi. Bu yöndeki kararın da hukuka aykırı olduğu belirtildi.

ÇALIK: 5 MİLYARLIK DEĞER KAYBI

Oturumda söz alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bu kararların mali bilançosunu çıkardı. Levent'teki İETT Garajı arazisinin şu anki değerinin 2.3 milyar TL olduğunu, bu karar ile 443 milyon liraya düştüğünü ve İBB şirketi açısından 1.9 milyar TL değer kaybı olduğunu anlattı.

Raporlarda yer alan Kağıthane'deki bir arazinin de 624 milyon liralık değerinin 403 milyon lira düştüğünü söyledi. Eyüp Silahtarağa'da 116 milyonluk arazinin 24 milyona düşerek 92 milyonluk değer kaybı oluştuğunu vurguladı.

Bu kararlar ile İBB'nin yaklaşık 5 milyar TL değer kaybına uğradığına dikkat çeken Çalık “Bu rakamla İstanbul'a 2 bin kreş kazandırırdınız. Buralarda kamu-özel ortaklığı ile projeler geliştirilip ciddi değerler yaratılabilirdi” dedi.

Konuşmaların ardından 3 rapor da “salt çoğunlukla ısrar kararı” olarak mecliste kabul edildi.

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SAYIM ATIŞMASI

Raporların oylanması sırasında “sayım” atışması da yaşandı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, mecliste salt çoğunluk olmadığını belirterek sayım yapılmasını talep etti.

Oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ “Ben salt çoğunluğu olmayan çok meclis yönettim. Benim gördüğüm bu mecliste salt çoğunluk 157'nin üstünde. Tarık bey isterseniz iddiaya girelim, buyurun siz sayın hatta” dedi.

Balyalı da “Bu sizin son meclisiniz, hatıra olsun buyurun siz sayın” karşılığını verdi. Gümüşdağ, sıra ile AKP'li meclis üyelerinden tek tek sayım aldı ve 160 kişi çıktı. Gümüşdağ, Balyalı'ya “Siz de bu hatırayı unutmayın. Tarık beye buradan fatura çıkardım, 160 kişiyi yemeğe götürecek” dedi.