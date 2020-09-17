İBB Meclisi’nde ‘büfeci’ kavgası!

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, önceki oturumda İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız'a mecliste yaptığı İstanbul metrolarında internetin kullanılması için valilikten izin beklendiğine ilişkin konuşması sırasında cevap verirken kullandığı ‘internetçi arkadaş’ ifadesi ilgili açıklama yaptı.

“RENCİDE ETMEK İÇİN KULLANMADIĞIMI İFADE ETTİM”

Göksu, şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşımız çok sevmiş sosyal medyadaki profiline eklemiş. Rencide edici bir ifade gibi algılamış diye düşündüm.

* Rencide etmek için kullanmadığımı ifade ettim. Az önce kendisine de aynısını ifade ettim.

* Şimdi Güngören Meydanı'na büfe koyan büfeci arkadaş şöyle bir tweet atmış ‘özür diledi.' İspatlamazsan alçağın ta kendisisin.

* Söylediğim ifade ‘seni rencide etmek için kullandığım bir ifade değil. Zaten çok sevmişsin profiline eklemişsin'.

* Arkadaş da teşekkür etti bana. Ama kalkıp da ‘özür diledi' demek size yakışır.

“BÜFECİ İLE MUHATAP OLMAMAK LAZIM”

Göksu konuşmasında “Büfeci” olarak hitap ettiği İYİ Partili Ali Kıdık'a hitaben konuşmaya başlayarak “Sana yakışır. Doğru söylüyorsunuz büfeci ile muhatap olmamak lazım” dedi.

Bunun üzerine ortam gerildi ve meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Coronaya rağmen meclis üyeleri tekme-tokat birbirine girdi.

15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, meclise 15 dakika ara verdi ve parti grup başkanvekillerini odasına çağırdı. Kavganın ardından meclis salonunda yerlere maskelerin ve su bardaklarının atıldığı görüldü.