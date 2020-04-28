İBB, Mersinli çiftçiden satın alınan limonların dağıtımına başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak çalışma sonucunda Mersinli çiftçiden 100 ton limon alındığını, bu limonların İstanbul’daki ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacağını duyurmuştu.

İlk etapta belediyeye ulaşan 20 ton limonun dağıtım işlemlerinin yapıldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, “Hem Mersinli çiftçilerin mahsülünü çürütmedik hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olduk” ifadelerini kullandı.

“LİMON DAĞITIMIMIZ BAŞLADI”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, “Limon dağıtımımız başladı. Hem üreticimizin içinde bulunduğu durumu gidermek hem vatandaşımızın direncine katkı sağlamak amacıyla böyle bir girişimde bulundu belediye” dedi.

“ÇOK ŞAŞIRIYORLAR”

Mersinli çiftçilerle İstanbullu vatandaşları buluşturduklarını belirten Sosyolog Selin Bayraktar, “Çok şaşırıyorlar yani. ‘Aaa limon mu geldi? C vitamini, ne güzel düşünmüşsünüz’ gibi tepkiler alıyoruz. Çiftçilerle aileleri buluşturmuş oluyoruz, İstanbullu ailelerimizi” ifadelerine yer verdi.

“İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA GİDİYOR YARDIMLAR”

Vatandaşların limonları gördüklerinde şaşırdıklarını ifade eden Sosyal Hizmetler Uzmanı Elif Demir, şöyle konuştu:

* Ailelere yardım kolilerini ulaştırıyoruz.

* Bunun yanında Mersin'den gelen limonlarımız da var, ailelere onları da teslim ediyoruz.

* İnsanlar limonları gördüklerinde şaşırdılar.

* Bir de kolinin dışında zaten götürüyoruz filelerde.

* Bunlar ekstra mı diye bir sordular. Biz de, bunlar da Mersin'den çiftçiden getirdiğimiz limonlar diye ifade ettik karşı tarafa.

* İhtiyaç sahibi insanlara gidiyor yardımlar.

* Bunları görmek gerçekten güzel.