İBB Mezarlıklar Daire Başkanı: Defin işlemlerinde personel sayısı arttırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) corona virüsüne bağlı olarak hayatını kaybedenlerin defin işlemleri için özel bir düzenlemeye gitti. Definler, riski en aza indirmek üzere Avrupa Yakası'nda Kilyos Mezarlığı’na, Anadolu Yakası'nda Beykoz Yukarı Baklacı Mezarlığı'na yönlendirilmeye başlandı.

İSTEYEN BAŞKA YERE NAKLEDEBİLECEK

Gömü işlemi tabutlu şekilde gerçekleştiriliyor. Eğer aile mezarlığı varsa buraya da defin yapılabiliyor. Salgın sona erdiğinde isteyenler cenazelerini başka yerlere nakledebilecek.

CENAZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Corona vakalarına bağlı ölümlerin artmaya başlaması ile birlikte merak edilen cenaze işlemlerinin nasıl yapıldığını İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, SÖZCÜ'ye anlattı. Koç, diğer ölüm vakalarında olduğu gibi corona ölümlerinde de hasta hayatını kaybettiğinde hastanede ölüm raporu düzenlendiğini ve raporun Mezarlıklar Müdürlüğü'nün sistemine düşmesi ile işlemlerin başladığını söyledi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI GİBİ ÖNLEM ALIYORUZ”

Koç, belgenin sisteme düşmesinin ardından mezarlıklar müdürlüğü personelinin hastaneye ya da eve giderek cenazeyi alıp gasilhaneye götürdüğünü, yıkama ve kefen işleminin yapıldığını anlattı.

Koç “Her gasilhanede gözlük, siperlik, tulum ve eldivenle tam teşekküllü şekilde çalışıyor personelimiz. Sağlıkçıların aldığı tedbirlerin aynısı alıyoruz” dedi. Defin işlemlerinde görevli personelin, her cenazede bu şekilde görev yaptığını ifade eden Koç “ Trafik kazasında ölmüş ama virüs taşıyıcısı olabilir. Hepsinde tedbirli davranıyoruz” diye konuştu.

VAKİT NAMAZI BEKLENMİYOR

Koç, cenaze sırasında vakit namazının da beklenmediğini aktararak “Daha önce genelde öğle ve ikindi vakti cenaze namazları kılınıyordu şimdi geldiği gibi cenaze namazı kılınıyor. Sosyal mesafeye uygun olarak kendi ailesinin katılımı ile cenaze namazı kılınıyor. Bizim katılım ile ilgili kısıtlamamıza gerek kalmıyor genelde aile dikkat ediyor ve çok katılım olmuyor” dedi. Koç, salgın nedeniyle cenaze aracına yakınlarından kimsenin alınmadığını da söyledi.

2 MEZARLIK YERİ BELİRLENDİ

Eğer aile mezarlığı varsa defin işleminin orada yapıldığını dile getiren Koç “Önceden alınmış mezar yoksa şu an açık olan Kilyos ve Beykoz Yukarı Baklacı mezarlıklarına defnediyoruz. Amaç, yaşayanlar için riski azaltmak” dedi.

NEDEN TABUTLA GÖMÜLÜYOR?

Corona vakalarından tek farkın tabutla gömü olduğunu ifade eden Koç nedenini şöyle anlattı;

“Çünkü o tabutu bulaşıcı hastalık riski nedeniyle tekrar kullanmayacağız. Sonrasında yakacağız. Tabuta dokunan kişilere bulaşma ihtimali olabilir. Toprağa karışma bulaşma riski söz konusu değil. Tahta koymak yerine tabutla gömüyoruz.”

EVDE ÖLÜM

Koç, evde meydana gelen ölümlerde cenazeyi almak için doktor raporu gerektiğini dile getirerek “Normal ölümde olduğu gibi ilçe belediyesine, kaymakamlık ya da emniyete haber veriliyor. Ölüm raporu oluşturuluyor ve bizim o noktada haberimiz oluyor. Ölüm raporu olmadan biz cenazeye alamıyoruz” dedi.

PERSONEL SAYISI ARTTIRILDI

Defin işlemlerinde görev yapan personel sayısının arttırıldığını da vurgulayan Koç şöyle devam etti:

“Salgından önceki hizmetin daha iyisi devam ediyor. Devam eden sistemde sıkıntımız yok. Acil eylem planlarımız hazır. Mezarlıklar Müdürlüğü'nün 2 bin 500 personeli var. Bir cenazenin başından sonuna kadar yazışmaları yapan büro görevlisinden, gassala, imama, taşıyıcıya, şoföre, kazı yapanlara kadar 10-15 personel görev yapıyor. “

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