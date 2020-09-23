İBB önünde ‘sosyal mesafesiz’ protesto

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 24 Eylül günü gerçekleştirilecek toplantısında gündeme gelmesi beklenen yeni servis ve taksi plakaları ile ilgili düzenlemeler öncesinde İBB Başkanlık binasının karşısındaki Saraçhane Parkı'nda ayrı ayrı eylemler yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden izin alınarak yapılan eylemler için esnaf, parkta saat 11.00 sıralarından itibaren toplanmaya başladı. Ardı ardına yapılan her iki eylem saat 13.00 sıralarında sona erdi.

Yaklaşık 2 saat süren eylemlerde, katılımcılar sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini takmaları konusunda sık sık uyarıldı. Ancak eylemciler corona virüsü salgınına rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydılar.

TAKSİCİLERDEN KONVOYLU TEPKİ

İlk eylem taksici esnafı tarafından gerçekleştirildi. Taksiciler İBB binası önünde konvoy yaparak yönetimi protesto ettiler. Ardından Saraçhane Parkı içinde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt tarafından basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 bin yeni taksi plakası açıklamasına tepki gösterilerek “Pandemi sürecinde taksici esnafının gelir seviyesinin yüzde 60 seviyelerine düştüğü bu süreçte böyle bir açıklamanın talihsiz bir açıklama olduğunu düşünmek istiyoruz. İstanbul'da trafik sorunu çözülmeden, korsan taksicilik bitirilmeden, mevcut 17 bin 395 taksinin hizmet kalitesi arttırılmadan taksimetre zammı verilmeden yeni plakalar çözüm olmayacaktır” denildi.

Açıklamada, “9+1” turizm araçlarına yol belgesi verilmesine de tepki gösterilerek İmamoğlu'na “Bu yanlıştan dönün” çağrısı yapıldı.

“İSTANBUL'UN YENİ SERVİS ARACINA İHTİYACI YOK”

Daha sonra da İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası tarafından parkta basın açıklaması gerçekleştirildi. Oda başkanı Hamza Öztürk tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Mayıs 2015 günü Sinan Erdem Kapalı Spor salonunda plaka müjdesi ile tahdit serüvenimiz başlamıştı. Bu tarih alınan bütün UKOME kararlarında her zaman başlangıç olarak kabul edildi. 2015 sonrası aracı olanlar için İBB 5 yıl vade yaparak 40 bin lira karşılığı taşımacılık kartı satışı gerçekleştirmiştir. Samimi olarak taşımacılık yapmak isteyenler bu imkandan yararlanmış ve servis taşımacılığı yapma hakkını elde etmiştir” denildi. İBB'nin yeni plaka satma teklifinin Temmuz ve Ağustos aylarında UKOME gündemine getirildiğini ve reddedildiği hatırlatılarak “İstanbul'da servis sektörünün yeni bir servis aracına ihtiyacı olmadığı en iyi Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri bilmektedirler. İBB'nin açıklamış olduğu 56 bin 482 adet tahditli servis plakası sektörün ihtiyacından fazladır” denildi.

Eylemlerin ardından Milli Beka Hareketi İstanbul İl Başkanlığı da İBB yönetimini protesto etmek için başkanlığın önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Zabıta ve polis ekiplerince eylemciler uzaklaştırıldı, çelenk bırakılmasına izin verilmedi.