İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binası önünde yaklaşık 7 ay önce işten atılan personelin başlattığı nöbet eylemi anlaşmayla sonuçlandı.

İBB ve sendika yöneticileri, İmamoğlu'nun da katılımıyla Florya'daki başkanlık konutunda bir araya geldi. Toplantıya, İBB'yi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Başkan Danışmanları Yiğit Duman ve Murat Ongun ile Hak-İş'e bağlı Oleyis Sendikası Başkanı Vedat Böke, Hizmet-İş Sendikası Başkanı Mehmet Keskin ile aynı sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Halil Demir katıldı.

Toplantıda eylemdeki işçileri temsilen 8 kişi de yer aldı. Toplantı öncesinde de sabah saatlerinde işten atılan işçilerin 7/24 nöbet tuttuğu İBB Başkanlık binası önündeki eylem noktası kaldırıldı ve alan dezenfekte edildi.

“BİR KİŞİYİ DAHİ ALMADIM”

İmamoğlu iş başına geldiklerinde gördükleri işe alım takviminden rahatsız olduklarını belirterek şunları söyledi;

*Oradaki birkaç aylık süreçteki alım sayısı, bizi rahatsız etti. Ben, 18 gün görev yaptım. Alamaz mıydım? Başkandım. ‘Bir kişiyi şuraya koy' derdim. Bir kişiyi dahi almadım.

*Günün sonunda bizi rahatsız eden süreçte, bir gösteri başladı, bir protesto başladı. O dönemde çıkarılan arkadaşların bir kısmı farklı yöntemlerle, hiç kimsenin müdahalesi olmadan işe girdi bizde

Onlarca insan işe girdi. Bundan sonra da girecek.

“İŞE ALIM SÜREÇLERİ ADİL DEĞİL”

Siyasi bir kimlik ve bir işveren olarak Türkiye'de insan kaynağı yönetimi süreçlerini uzun zamandır analiz ettiğini belirten İmamoğlu, “Adil değiliz. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Türkiye'deki, iş ve işe alım konusunda sokağa çıkalım, diyelim ki; ‘Adil midir, değil midir?' İddia ediyorum, yüzde 80'i der ki; ‘Adil değildir.' Kimin ağası, babası varsa, işe o girer. Millet böyle düşünüyor. Millet böyle düşünüyorsa, bunun bir gerçekliği var” dedi.

“HİÇBİR REZERVİMİZ YOK”

“Siyaseten ya da ahlaken sıkıntısı olmayan her arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri var” diyen İmamoğlu, “Bu, sizin için olduğu gibi, yarınlarda işe alacağımız herkes için de geçerli. Yaşamına, tavrına, tarzına hiç bakmam. Herkesten benim ailemde var, ben alışığım. Hiçbir rezervimiz yok” ifadelerini kullandı.

“EKREM’İN ADAMI DEĞİL İBB’NİN ADAMI OLACAK

İstanbul'u, herkesten faydalanarak yönetmek istediğini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Yiğit (Duman) bey bir program başlattı; bence çok değerli. İnsanların yeteneklerini ortaya çıkaracağı… Örneğin İETT'de çalışıyor ama gelsin 2 gün de itfaiyecilik nedir, öğrensin…

*Kocaman bir yapının bir parçası olduklarını, kocaman bir iş yaptıklarını anlasınlar. İstanbul bir dünya. O programı çok önemsiyorum. Hem aidiyet duygusu yaratacak hem de hiç kimse, ‘Ekrem'in adamı' olmayacak bu program sayesinde. ‘İstanbul'un adamı. İBB'nin adamı' olacak. Öyle olmalı” diye konuştu.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE SOSYAL TARAMA YAPILACAK

Protokole göre 208 isim güvenlik soruşturması ve sosyal taramadan da geçirilerek niteliklerine uygun bir iş teklifi ile 30 Haziran'a kadar değerlendirilmeye alınacak.

Herhangi bir siyasi parti veya liderine, İBB kurumsal kimliğine, İBB Başkanı ya da yönetimine yönelik suç ve hakaret içeren faaliyetlerde bulunanlar değerlendirme dışında tutulacak.

208 kişiden işe iade talebiyle yasal süreç başlatanlar bu taleplerini sonlandıracak. İBB binaları ve çevresinde bu ve benzeri sebeplerle kurulmuş tüm gösteri noktaları tümüyle kaldırılacağı ve yeniden kurulmayacağı taahhüt edildi.