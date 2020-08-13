İBB paylaştı: İşte Kanal İstanbul’un vereceği zarar…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında Kanal İstanbul videosu yayımladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var? Bir avuç insanın rantı için bu ülkenin 136 milyon m² tarım ve orman alanı ile en kıymetli su havzaları yok edilecek. Ya Kanal Ya İstanbul” ifadeleriyle paylaşılan videoda Kanal İstanbul’un vereceği zarar anlatıldı.

“RANTÇILAR İÇİN HARİKA BİR PROJE”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda, “Kanal İstanbul, kanal güzergahından araziler, arsalar kapatmış olanlar, rant ve spekülasyon işlerini iyi bilenler için harika bir proje. Onlar bu işten çok memnun kalacak ama onların memnuniyetinin bedelini biz ödeyeceğiz” denildi.

YA KANAL YA İSTANBUL

Kanal İstanbul’un vereceği zarar ise şöyle anlatılıyor:

* Bu cennet vatanın 136 milyon m2’lik tarım ve orman alanı yok olacak.

* İstanbul doğal yaşamla son bağlarını da kurtaracak.

* Havası, suyu, gıdası daha da kirlenecek.

* Marmara Denizi’nin doğal yapısı geri dönülemez bir biçimde bozulacak. Onun için diyoruz, başka seçenek yok: Ya Kanal, ya İstanbul

İMAMOĞLU: İSTANBUL’UN MU BİR AVUÇ İNSANIN MI İHTİYACI VAR?

İBB’nin videosunda İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var Allah aşkına? İstanbul’un mu ihtiyacı var, yoksa israf düzeni bozulmuş bir avuç insanın mı ihtiyacı var?

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