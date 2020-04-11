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İBB sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle toplu taşıma araçlarına gelen kısıtlamalardan sağlık çalışanlarının olumsuz etkilenmemesi için İBB, özel bir önlem aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının ulaşımda zorluk yaşamaması için 150 otobüs tahsis ettiklerini açıkladı.

Sözcü İstanbul
20:24 -
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İBB sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da metro seferleri iptal edildi, metrobüs, otobüs ve vapurlar da sabah ve akşam saatlerinde belli aralıklarla çalışmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağının dışında kalan ve salgın sürecinde yoğun bir şekilde görev alan sağlık çalışanları için İBB özel bir düzenlemeye gitti.

“30 OTOBÜS TALEBİ GELDİ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının ulaşımda zorluk yaşamaması için 150 otobüs tahsis ettiklerini duyurdu.

Şu ana kadar 30 otobüs talebi geldiğini açıklayan İmamoğlu talepler için irtibat numaralarını da paylaşarak “Servis ihtiyacı duyan hastanelerin sadece başhekimlikleri tarafından yapılacak talebe hızlıca cevap vereceğiz. İrtibat 0 532 767 60 79  ve 0 530 546 61 07” dedi.

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