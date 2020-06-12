İBB şirketi KİPTAŞ, ilk temeli atıyor

En son 2019 yılının ocak ayında İBB finansörlüğünde 130 konutluk bir proje inşaatına başlayan ve yaklaşık 1.5 yıllık süre içerisinde herhangi bir inşaat faaliyetinde bulunmayan İBB şirketi KİPTAŞ, yeni yönetim döneminin ilk inşaat projesinin hazırlıklarını tamamladı.

Dar gelirli aileler için asgari ücretin altında ödeme koşullarına sahip olacak KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konut projesi için 24 Mart 2020 tarihinde ruhsat alındı.

Pandemi nedeniyle nisan ayında açıklanacak konut projesi duyurusu, 31 Mayıs'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. 1 Haziran itibari ile başvuruların başladığı 32 blok 1.396 konut ve 50 cadde üstü dükkandan oluşan konut projenin temeli de 13 Haziran günü İmamoğlu'nun katılacağı törenle atılacak.

24 AY SONRA TESLİM EDİLECEK

Projenin ayrıntılarını SÖZCÜ'ye anlatan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 21 Haziran'a kadar başvuruları almaya devam edeceklerini ve haziran içinde kura çekilişi yaparak hak sahiplerinin belirleneceğini söyledi.

Kurt, daireleri sözleşme tarihi itibari ile 24 ayda teslim etmeyi planladıklarını belirterek peşin 228 bin TL'den başlayan fiyatların yanı sıra, 46 bin TL peşinat 2 bin 250 TL'den başlayan 120 ay sabit taksit seçenekleri ile asgari ücretin altında ödeme planları sunduklarını kaydetti.

COVID-19 ETKİSİ

Kurt, KİPTAŞ'ın yeni dönemdeki ilk inşaat projesi olan Silivri 4. Etap konutlarının, yüzde 40'ının yeşil alan olarak ayrıldığını, projede 1 gölet, 1 yansıma havuzu ve 1 de kreş bulunduğunu anlattı.

Covid-19 pandemisi ile ortaya çıkan yeni yaşam biçimine uygun olarak her eve 5 metrekare balkon ve geniş rekreasyon alanı tasarladıklarını söyleyen Kurt, eğimli bir arazi olmasına rağmen projede engelli erişimini de sağladıklarını dile getirdi.

İLK KEZ ONLİNE BAŞVURU YAPILIYOR

Ucuz konut projelerine başvurularda oluşan uzun kuyrukları, özellikle salgın sürecinde yaratacağı risk nedeniyle ortadan kaldırmak için ilk kez online başvuru yöntemi uygulandı.

Kurt, “Başvuru şartlarını taşıyanlar, silivri4.kiptas.istanbul sitemiz üzerinden başvuru formunu doldurduktan sonra katılım bedeli olan 500 TL'yi kredi kartı ya da internet bankacılığı kullanarak EFT veya havale ile ödeyerek başvurularını 24 saat boyunca kolaylıkla yapabiliyorlar. Online başvuru imkanı ile pandemi sürecinde vatandaşlarımızın evden çıkmadan projemize katılmalarını sağladık” dedi.

ENGELLİLER, ŞEHİT AİLELERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Kurt, projede en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler için iki ayrı grup olacak şekilde 50'şer adet kontenjan ayırdıklarını ifade etti. Bu gruplara ek olarak 50 konutun da pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ayrıldığını söyledi.

ʻʻ BAŞVURU KOŞULLARI: Başvuru sahibinin kendisi ve eşine ait evi olmaması gerekiyor. Ebeveynleri ile aynı evde yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler ise üzerine evi olmaması halinde projeye başvurabiliyor. Başvuru tarihi itibariyle vatandaşlarımızın son bir yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması gerekiyor.

İLGİLİ HABER İmamoğlu yerinde dönüşüm projesini inceledi: Tapu işi Meclis'te