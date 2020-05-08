İBB, sokağa çıkma kısıtlamasında yapacağı hizmetleri açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), corona virüsü tedbirleri kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbullulara hizmet vermeyi sürdüreceğini kalem kalem açıkladı. Ulaşım, ekmek ve su gibi temel hizmetlerin yanı sıra, şirketlerinin yürüttüğü pek çok çalışmanın bu süreçte devam edecek.

İBB’den yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu İstanbulluya verilecek hizmetler şöyle:

İETT, METRO VE VAPURLAR ÇALIŞACAK

İETT; sabah saat 07:00-10:00, akşam ise 17:00-20:00 saatleri arasında 495 hatta 8 bin 609 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06:00-10:00, akşam 16:00-20:00 saatleri arasında 3 dakika arayla seferler düzenlenecek.

Hatta 10-16 saatleri arası ise 10 dakika aralıkla seferler devam edecek. Hafta sonu raylı sistem ve vapur seferleri de düzenlenecek. Metroda doluluk oranı yüzde 25'in üstüne çıkmayacak şekilde planlama yapıldı.

İki gün boyunca toplam 24 gemi ile 15 iskelede 170 sefer yapılacak ve 298 personel çalışacak. Denizde sefer saatleri, www.sehirhatlari.istanbul adresinde öğrenilebilecek.

HASTANELERE SERVİS HİZMETİ DEVAM EDECEK

9 Mayıs Cumartesi günü 37 hastaneye, 10 Mayıs Pazar günü ise 33 hastaneye otobüs tahsis edilerek, toplam 70 araçla servis hizmeti verilmeye devam edecek. Sefer saatleri www.iett.istanbul adresinden öğrenilebilecek.

ŞANTİYELER ÇALIŞACAK

İBB, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca metro ve fen işleri başta olmak üzere şehir genelinde yatırım ve inşa faaliyetlerini aralıksız sürdürecek. İstanbul genelindeki metro şantiyelerinde çalışmalar devam edecek.

İSKİ YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

İBB'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü; su arıtma ve atıksu istasyonları ile tesislerin güvenliği için yeteri kadar personel bulundurarak, karatina günlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için çalışacak. İSKİ, ayrıca kısıtlamayı fırsat bilerek ana cadde ve meydanlarla çakışan önemli yatırımlarını hafta sonu da sürdürecek.

9 BİN TON ASFALT DÖKÜLÜLECEK

İBB Yol Bakım Dire Başkanlığı ve İSFALT AŞ de 777 personelle yol bakım ve asfalt yenileme çalışmalarını sürdürecek. Kadıköy, Kartal, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beşiktaş, Beylikdüzü'nde toplamda 9 bin 200 ton asfalt serilmesi planlanıyor.

DOĞALGAZ KESİNTİSİZ VERİLECEK

İGDAŞ ise 7/24 Acil Müdahale, çağrı merkezi ve lojistik (Ulaşım, temizlik, yemek vs) alanlarında, 48 saat boyunca vardiyalı olarak toplam 910 personelle hizmet vermeye devam edecek. İstanbullulara doğalgaz kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaşmaya devam edecek.

TEMİZLİK VE ATIK TOPLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

İSTAÇ AŞ, sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit – altgeçitler, otobüs peron/durakları, Bayrampaşa ve Ataşehir Haller, Gasilhaneler ve Hastaneler, çeşitli kamu ve kuruluşları olmak üzere halkın toplu kullanım alanlarında mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapacak.

YARDIM KOLİLERİNİN DAĞITIMI SÜRECEK

İBB “Birlikte Başaracağız” ekipleri, yardım paketlerini dağıtmaya devam edecek. İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yardıma muhtaç vatandaşlara yardım kolisi ulaştırmak amacıyla 270 araç, 270 şoför personel, 270 sosyal çalışmacı ve 270 yardımcı personel görevlendirdi.

Kartal, Merter ve Yenikapı depolarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kumanya kolileri hazırlanmaya devam edilecek.

10 BİN KİŞİYE İFTAR, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YEMEK

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, talep eden ilçe belediyelerine günlük yaklaşık 10 bin kişilik iftar yemeği hizmetini hafta sonu da sürdürecek. Evsizler kampındaki vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını da karşılanıyor. Otellerde kalan sağlık çalışanlarının yiyecek ve içecek ihtiyaçları da gideriliyor. Lojistik Destek Merkezi'nde kamu hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi için 24 saat çalışmaya devam edilecek.

EKMEK VE SU İHTİYACI DA KARŞILANCAK

Hafta sonu İBB iştiraki Halk Ekmek AŞ 3 fabrikasında tam kapasite üretimine devam edecek ve İstanbul genelindeki 514 büfesinde 1.378 personelle ekmek satışına devam edecek. Hamidiye AŞ de 167 bayi, 263 araç ve 760 çalışanla vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak.

DARÜLACEZE, ENGELLİ VE CENAZE HİZMETLERİ

İSPER AŞ, 3 bin 186 çalışanıyla Kayışdağı Darülaceze, engelliler, Aile Danışmanlık Merkezleri, cenaze hizmetleri, sahipsiz hayvanların beslenmesi, halkla ilişkiler çalışmaları ile tuvalet temizliği hizmetlerine destek verecek.

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