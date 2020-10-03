İBB Sözcüsü Ongun: İstiklal Caddesi’nde bir fırına ait 11 simit tezgahı kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Taksim’de simit tezgahlarının kaldırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Ongun, bir fırına ait olduğu belirlenen 11 tezgahın kaldırıldığını duyurdu.

“İstiklal Caddesi İBB sorumluluğundadır ve bu caddedeki simitçilerin kira bedelleri de ilçe belediyesine değil İBB'ye ödenmelidir” hatırlatmasında bulunan Ongun, bölgedeki 60 tezgahtan 30'u ile anlaşıldığını belirterek “Sadece bir fırına ait 11 simit tezgahı benzeri tekelleşmelere müsaade edilmemiştir” dedi.