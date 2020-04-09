İBB temizlik personelinden anlamlı mektup: Maaşımın yarısını bağışlamak istiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cami temizlik grubunda tuvalette görevli personel Ali Osman Aykut, belediyenin Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’a gönderdiği mektupta, maaşının yarısını bağışlamak istediğini iletti.

“İYİ NİYETİNİZ YETER CANIM KARDEŞİM”

Polat, Aykut'un yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Sevgili Ali Osman Aykut'un alın terini yoksullarla paylaşmak için bize yazdığı mektup… Vicdanın genetiği vardır, binlerce yıldır Anadoluyu nice kıtlık kırandan, seferberlik, yıkım ve tufandan kurtaran bu yüksek insanlıktı. Sizin emeğiniz, iyi niyetiniz yeter canım kardeşim” açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU: BU ANLAMLI MEKTUBU SİZLER DE GÖRÜN İSTEDİM

Polat'ın paylaşımına yanıt veren İmamoğlu ise, “Kültür Varlıkları Daire Başkanı’mız Mahir Polat'a bir çalışanımızdan gelen bu anlamlı mektubu sizler de görün istedim, bu tertemiz yürekli insanlar birliğimizin ve dayanışmamızın teminatıdır” ifadelerine yer verdi.

“ÇALIŞTIĞIMIZ KURUMA DESTEK OLABİLMEK ADINA…”

Nisan maaşının yarısını bağışlamak istediğini belirten Aykut ise yazdığı mektupta, “Başkanım, öncelikle saygılar sunarım. Ben cami temizlik grubunda tuvalette görevli personel Ali Osman Aykut. Başkanım eğer sizler de uygun görürseniz, çalıştığımız kuruma destek olabilmek adına, Nisan ayı maaşımın yarısını bağışlamak istiyorum. İlginiz için teşekkürlerimi sunarım. İyi çalışmalar” dedi.

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