İBB, Üsküdar’daki kaçak yapıyı mühürledi

Konuya ilişkin inceleme tutanaklarını ilçe belediyesi ile paylaşan İBB, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca tüm bilgi ve belgelerin İBB Başkanlığı’na gönderilmesini talep etti.

İLÇE BELEDİYESİ 3 KAT DEDİ, YAPI 4 KAT ÇIKTI

İlçe belediyesinin 30 Eylül 2019 tarihli yazısında, inşaata 3 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı katı olarak yapı ruhsatının verildiği, inşaatın onaylı projesi doğrultusunda devam ettiği ifade edildi.

Ancak İBB İmar Müdürlüğü ekiplerinin yerinde incelemesinde yapının, 3 bodrum kat +zemin kat + 4 normal kat + çatı seviyesinde betonarme karkasın tamamlandığı, ince işlerin de devam ettiği tespit edildi.

KAÇAK YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK

İBB, inşaatın 4. normal katının, 1/1000 ölçekli Üsküdar ilçesi Acıbadem Mahallesi 1093 Ada, 28 Parsel ve Doğusundaki Tescil Dışı Alana ait Uygulama İmar Planına ve 23.06.2007 tarihli İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı olduğundan yapı ruhsatının iptal edilmesi; inşai faaliyetin durdurulması ve ruhsata bağlanması mümkün olmayan son katın yıkımına ilişkin encümen kararı alınması yönündeki yazısını ilçe belediyesine iletti. İBB ekipleri, ilçe belediyesinden yanıt alınamaması üzerine, gerekli yasal süre tanındıktan sonra, 10 Ocak 2020 tarihinde yapıyı mühürledi.

MÜHÜR SÖKÜLEREK İNŞAATA DEVAM EDİLDİ

Ancak, mührün sökülerek inşaata yeniden devam edildiğinin tespiti üzerine, 31 Ocak 2020 tarihinde İBB tarafından tutanak düzenlendi. İBB Başkanlığı, kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini, bu konuda tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

KADİR TOPBAŞ’IN AĞABEYİ, VAKFIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, vakfın Yönetim Kurulu Başkanı, İBB’nin eski başkanı Kadir Topbaş’ın ağabeyi ve BİM’in hissedarlarından Ahmet Hamdi Topbaş. Vakfın yönetim kurulunda yine aynı aileden Abdurrahman Topbaş da yer alıyor.