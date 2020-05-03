İBB, yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Sosyal medya hesabından ekiplerin çalışmalarına ait görüntülerin ve Koparan'ın açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaşan İBB, “İstanbul genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Sancaktepe, Beykoz ve Sultanbeyli’de yollar yenilendi, Kadıköy’de ise asfaltlama çalışmaları ekiplerimizce yürütülüyor” açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Anadolu Yakası Yol Bakım Müdür Yardımcısı Fatime Cuci Koparan, yoğun yaya ve araç trafiği nedeniyle asfalt seriminde güçlük çekilen güzergahlardaki çalışmaların birçok noktada başladığını ve program dahilinde devam edeceğini dile getirdi.

“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Asfalt serim işleminden önce yağmur suyu ızgaraları ve yol eğimlerini yeniden düzenlediklerini belirten Koparan, şöyle konuştu:

* Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığımız İstanbul yollarını ve meydanlarını yayalara ve sürücülere hazırlamaya devam etmektedir. Asfalt serim işlemimizden önce bozuk asfalt yüzey frezeyle kazınarak, yağmur suyu ızgaraları ve yol eğimlerini yeniden düzenliyoruz.

* Kadıköy ilçesinde Köftüncü Sokak ve Kuşdili Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Şair Arşi Caddesi'ndeki çalışmamızın ardından, Ethem Efendi Caddesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

* Yoğun yaya ve araç trafiği nedeniyle asfalt seriminde güçlük çekilen güzergahlardaki çalışmalarımız birçok noktada başlamış olup, program dahilinde devam edecektir.

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