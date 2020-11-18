İBB yönetiminin borçlanma talebine Cumhur İttifakı’ndan tırpan

İBB Meclisi'nin Kasım ayı oturumlarının 4. bileşimi Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan mecliste, İBB yönetiminin, ayrı ayrı hazırladığı 1 milyar 906 milyon lira ve 770 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 676 milyon liralık borçlanma talebi görüşüldü.

2020 yılının bitmesine iki ay kala, AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu meclis, her iki borçlanma talebinin de 300 milyon liralık kısmına onay verdi. Böylece 2.6 milyarlık borçlanma ihtiyacı tırpanlanarak 600 milyon liraya indirildi. Kararlar oybirliği ile kabul edildi.

İLK 6 AYLIK GELİR: 8 MİLYAR TL

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan teklifler belediyenin mali durumunu da gözler önüne serdi. Görüşülen ilk teklifte, belediyenin 2020 gider bütçesinin 25.9 milyar TL, gelir bütçesinin 21.3 milyar TL ve 4.6 milyarlık net finansman ihtiyacı ile geçtiğimiz aralık ayında onaylandığı hatırlatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle gelirlerde meydana gelen azalma ile ilk 6 aylık gelirin 8.02 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydedildi. Uygulanan tasarruf tedbirleri ve geciken hakedişlerin etkisi ile giderlerin 7.95 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği, gelir ve gider arasında denkliğin sağlandığı kaydedildi.

5 MİLYARLIK AÇIK OLUŞACAK

Önemli tasarruf tedbirler uygulanacak olmasına rağmen pandemi etkisi ile artan hakediş tutarlarının, gelir-gider farkını 5 milyar TL'lik açık seviyesine çevireceği belirtildi. Bu olumsuz durumu dengeleyebilmek için 2020 bütçesinde onaylanan 4.3 milyar TL borçlanma yetkisinin geri kalan 3 milyarlık TL'lik kısmını proje, hizmet ve borç ödemeleri kapsamında onaylanmasının gerekliliğine işaret edildi. Teklifte, Kasım-Aralık döneminde kullanılmak üzere 1 milyar 906 milyon TL'lik iç borçlanma talebinde bulunuldu.

TOPLU TAŞIMADA 1.2 MİLYARLIK GELİR KAYBI

Bu borcun nasıl kullanılacağı da şöyle açıklandı:

* Covid-19 sürecinde sosyal yardımların arttırılması ve ihtiyaç sahiplerine daha çok ayni yardım yapılmıştır.

* İETT, şehir hatları ve metro ile yapılan toplu taşımalarda yolcu seviyesi yüzde 10 düzeyine kadar düşmüştür. Toplu taşımada 1.2 milyar TL gelir kaybı yaşanırken araç sayısı aynı oranda düşmediğinden akaryakıt, işçilik, bakım-onarım giderleri aynı oranda azalmamaktadır. Ulaşım hizmetlerinde ilave yük yaklaşık 500 milyon TL olması öngörülmektedir. Toplu ulaşım hizmetlerinin iç kaynaklardan finansman ihtiyacı 800 milyon TL'dir.

GEÇMİŞ DÖNEMDEN KALAN BORÇ:5.8 MİLYAR TL

* 2019 yılı ve öncesine ait 5.8 milyar TL olan ticari borçlar geçen bir yıllık süreç sonunda 6 milyar seviyesindedir. Olağanüstü meclis gündeminde istenilen borçlanma yetkisinin tamamının verilmemesi sonucunda bu ticari borçlar istenilen seviyeye indirilememiştir. Bu borçlara yönelik haciz işlemleri nedeniyle yüksek tutarlarda ek faiz ve diğer maliyetler oluşmuştur. Bu borçların istenilen seviyelere indirilebilmesi için iç kaynaklardan finansman ihtiyacı 1.4 milyar TL olarak planlanmıştır.

* Mevcut dış borç Covid-19 süreci ile başlayan ve sürekli yükselen kur etkisi ile 2.7 milyar TL artış göstermiştir. Bunun etkisi 2020 yılı anapara ve faiz ödemelerinde yaklaşık 300 milyon TL seviyesinde olacaktır. Yıllık bütçede iç ve dış borç anapara ve faiz ödemeleri toplamı 4.6 milyar TL iken kur ve diğer etmenlerde 5.6 milyar TL seviyesine ulaşması beklenmektedir. Bu yıl içindeki anapara ve faiz ödemelerinin iç kaynaklardan finansman ihtiyacı 1 milyar TL olarak planlanmıştır.

KOMİSYON BORÇ TALEBİNİ TIRPANLADI

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu Plan Bütçe Komisyonu, İBB'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 1.9 milyarlık borçlanma talebini 300 milyon liraya indirerek uygun buldu. İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü başka bir teklif daha hazırlayarak 770 milyon liralık iç borçlanma için onay istedi. Aynı komisyon, bu miktarı da 300 milyon liraya indirerek uygun buldu.

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