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İBB’deki corona virüsü vaka sayısı açıklandı!

Dünyayı ve Türkiye'yi kasıp kavuran corona virüsü salgını belediye çalışanlarını da etkiliyor. Son olarak İBB'den yapılan açıklamada corona nedeniyle hastalanan personel sayısının 433'e yükseldiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
20:01 -
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İBB’deki corona virüsü vaka sayısı açıklandı!

Çin’de başlayarak dünyayı etkisine alan corona salgını sağlık çalışanları kadar diğer kamu görevlilerini de etkilemiş durumda.

İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nde görevli birçok vatandaşta virüs tespit edildiği açıklanmıştı.

Tam sayıyı İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı:

Ne yazık ki; Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433’e yükselmiştir. Ulaştırmada görevli çalışma arkadaşımız Ahmet Hakan Fenerci'yi de maalesef salgın nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dileriz.

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