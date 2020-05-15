İBB’den 4 günlük yasak önlemleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince aldığı önlemleri açıkladı. Açıklamaya göre İstanbul Halk Ekmek, 3 fabrika, 514 büfe, bin 364 personel ile tam kapasitede çalışmaya devam edecek.

Hamidiye AŞ'de üretim ve sevkıyatlara 4 gün boyunca devam edilirken, 19 Mayıs'ta bazı makinelerde üretim yapılacak. Ofis çalışanları; acil bir ihtiyaç olmadığı takdirde, sokağa çıkma yasağı olan söz konusu günlerde çalışmayacak. 167 bayi ise 263 araç ve 760 personel ile 4 gün boyunca hizmet etmeye devam edecek.

İETT SEFERLERİ NASIL OLACAK?

İETT, 4 günlük süre içerisinde 42 bin 340 sefer yapacak. Kamu ve özel toplam 91 hastaneye toplam 141 araç tahsis edilecek. İETT, işe gitmek zorunda olan İstanbullular için Çarşamba gecesi 01:00'a kadar seferlerine devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk iki günü, yani Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde 494 hatta bin 488 araç ile 8 bin 358 sefer yapılacak. Pazartesi ve Salı günleri ise yine 494 hatta bin 512 araçla 12 bin 812 sefer düzenlenecek.

Hatlarda oluşacak anlık talepler için de yedek araçlar bekletilecek, talep oluşması halinde ilgili hatlara yönlendirilecek.

VAPUR SEFERLERİ

Şehir Hatları, gemiler, iskeleler ve Haliç Tersanesi'nde, 621 personelle hizmet verecek. 4 gün boyunca, 15 iskelede, 11 gemi ve 1 arabalı vapurla, 6 hatta toplam 382 sefer gerçekleştirilecek. Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nda seferler devam edecek.

3 DAKİKADA BİR SEFER YAPILACAK

Metrobüs hattında ise Cumartesi ve Pazar günleri sabah 06.00-10.00 arasında 3 dakikada bir sefer yapılacak. 10.00-16.00 arasında 10 dakikada bir sefer düzenlenecek.

Yine 16 ile 20 arasında sefer sıklığı 3 dakikada bir şeklinde yapılacak. 20'den 24'e kadar yapılacak seferler 15 dakikada bir düzenlenecek.

Pazartesi ve Salı günleri ise sabah 06 ile 10 arası 3 dakikada bir, 10 ile 16 arası 10 dakikada bir, 16 ile 20 arası 3 dakikada bir ve saat 20 ile 01 arasında 10 dakikada bir sefer düzenlenecek.

EVDE 19 MAYIS COŞKUSU

İBB, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini pandemi önlemleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dijital ortamda düzenleyecek.

İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın 16-19 Mayıs tarihleri arasında sosyal medya hesaplarından paylaşılacak olan konserler; belgesel, film ve tiyatro gösterimleri ile daha birçok etkinlik, İstanbulluların bayram coşkusunu evlerinden yaşamasını sağlayacak.

SPOR İSTANBUL'DAN 4 GÜNLÜK PROGRAM

SPOR İSTANBUL, 18 Mayıs Pazartesi günü, Saat 21:00 – 22:00 arasında @ıbbsporistanbul youtube kanallarında ve chess tv youtube kanalında İBB Spor İstanbul Online Satranç Turnuvası Final Gecesi canlı yayınını yayınlanacak.

Canlı yayında maçları, satranç oyuncusu youtuber Sabri Can moderatör Gürcan Engel ve Talha Emre Akıncıoğlu ile yorumlayacak. Ayrıca, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur konuk olarak katılacak.

19 Mayıs Salı günü de Atatürk Kent Orman açılışında koşu gruplarının ve milli sporcularının katılımı, sosyal medya etkisinin kullanılması için Spor İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Başkanlığı'na destek amaçlı görev alacak.

GIDA YARDIMI AKSAMAYACAK

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tespit edilen yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım kolisi ulaştırmak amacıyla 270 araç, 270 şoför personel, 270 sosyal çalışmacı ve 270 yardımcı personel görev yapacak.

Kamu hizmetlerinin aksamadan yerine getirilebilmesi için ulaştırma, santral, yemekhane ve dezenfektan hizmetleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de sürecek.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI

İBB Sağlık Daire Başkanlığı'nın mobil hijyen ekipleri, kamu kurumları ve hastanelerde sürdürdükleri hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Açık alan dezenfeksiyonu için 10 personel 5 araçla 4 gün boyunca, kapalı alan dezenfeksiyonu için ise 64 personel 30 araç ile Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü hizmetlerini sürdürecek.

Havaların ısınması ile ortaya çıkan sivrisineklerle mücadele için de 412 personel Pazartesi günü kent genelinde ilaçlama çalışması yapacak. Evde Sağlık Hizmetlerini Pazartesi ve Salı günü, 182 personel 69 araçla sürdürecek olan İBB, Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerini de Sosyal Kayıtta 15 personel, 3 psikiyatrist, 76 psikolog ile 4 gün boyunca hizmet verecek.

İSPARK OTOPARKLARI KAPALI

İSPARK otoparkları 4 gün boyunca kapalı olacak. Ancak, yasağın olduğu günlerde her hangi bir sıkıntı yaşanmaması adına Genel Müdürlük, Bazı Açık ve Katlı Otoparklar, Alibeyköy Cep Otogarı P+R,İstinye ve Tarabya Marina, Bayrampaşa Sebze-Meyve Hali ve Kozyatağı Sebze-Meyve Hali olmak üzere, toplamda 203 İSPARK personeli görevli olarak bulunacak.

İSKİ 40 NOKTADA ÇALIŞACAK

Sokağa çıkma kısıtlamalarında İSKİ, 5 bin 850 personelle, İstanbul genelinde atık su, yağmur suyu, dere ıslahı ve içme suyu konularında 40 farklı noktadaki çalışmalarını yürütecek.

KENT TEMİZLENECEK

İSTAÇ, İstanbul geneli ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit – altgeçitler, otobüs peron/durakları, Bayrampaşa ve Ataşehir Halleri, başta hastaneler olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları gibi halkın toplu kullanım alanlarında mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmalarına ara vermeksizin 4 gün boyunca da sürdürecek.

İSTAÇ'ın 4 gün boyunca yapacağı temizlik çalışmalarında, 2 milyon 162 bin 580 metre kare (yaklaşık 303 futbol sahası büyüklüğünde) alan yıkınmış, 16 milyon 555 bin 80 metre kare alan ise (yaklaşık 2 bin 319 futbol sahası büyüklüğünde) mekanik araçlarla süpürülerek temizlenmiş olacak.

17 BİN 840 TON ASFALT DÖKÜMÜ PLANLANDI

İSFALT, asfalt üretim ve asfalt uygulama faaliyetlerini yürütmek amacıyla 853, dezenfekte çalışması için ise 260 personelle sahada olacak.

Bu süreçte çalışmalar; Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kadıköy, Büyükçekmece, Sarıyer, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Bağcılar, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde gerçekleştirilecek. Toplamda 17 bin 840 ton asfalt uygulaması planlanıyor.