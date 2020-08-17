İBB’den 6 soruluk Kanal İstanbul anketi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘çılgın proje' olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesine yönelik itirazlar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), resmi internet sitesi üzerinden Kanal İstanbul'la ilgili bir anket hazırladı.

İBB’nin oylamaya sunduğu Kanal İstanbul anketinde katılımcılara 6 soru soruluyor. Ankete her kullanıcı yalnızca bir kez katılabiliyor.

Ankette bulunan sorular şöyle:

* 1- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul'a faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

* 2- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul'a ne gibi olumsuz etkileri olacağını düşünüyorsunuz?

* 3- Sizce Kanal İstanbul'un yapılması, İstanbul'un acilen çözülmesi gereken sorunlarından biri midir?

* 4- Kanal İstanbul projesine harcanacak olan 100 milyar lira ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

* 5- Sizce Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?

* 6- Kanal İstanbul Projesinin yapılmasını destekliyor musunuz?