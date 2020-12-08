İBB’den ‘araçlar garajda bekletiliyor’ iddiasına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüste sefer sayısının COVID-19 salgını boyunca geçen yıla göre artış gösterdiğini ve yolcu sayısının yarı yarıya düştüğünü açıkladı. Bakım ve onarım dışında bütün otobüslerin seferde tutulduğu belirtildi.

‘Sabah saatlerinde metrobüs araçlarının garajlarda tutulduğu’ yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten İBB, “İstatistikler ve kamera kayıtları da bu bilginin aksini gösteriyor” açıklamasında bulundu.

GARAJLARDAKİ DURUM AÇIKLANDI

Garajlarda bakım için tutulan otobüslerin geçmiş dönemden beri gelen rutin bir çalışma olduğunu, yolcu güvenliği ile konforunu artırmayı amaçladığını belirten İBB, İETT'nin metrobüs filosunda 600 civarında araç bulunduğu bilgisini paylaşarak 7 Aralık Pazartesi ve 8 Aralık Salı günü sabah saat 08.00'de bakım ve onarımların yapıldığı Hasanpaşa ve Edirnekapı garajlarındaki araç sayısını ise şöyle açıkladı:

* Pazartesi günü hatta 532 araç ile hizmet verildi, toplam 82 araç bakım ve onarım için garajlarda bekletildi.

* Salı günü 557 hatta araç ile hizmet verildi, toplam 57 araç bakım ve onarım için garajlarda bekletildi.

“METROBÜSTE SEFER SAYISI ARTTI”

Metrobüs hattında, Aralık ayı baz alındığında 528 araç aktif olarak sefere çıktığını bildiren İBB, şu bilgileri paylaştı:

* Bu rakam 2020 Kasım ayında 560'a yükseldi. Sistemdeki toplam araç sayısı ise 600.

* Metrobüs hattında da otobüslerde olduğu gibi yolculuk sayıları yarı yarıya azalmasına rağmen, İETT sistemdeki otobüs ve sefer sayılarını artırarak yolcu yoğunluğunu azalttı.

* 2019 Aralık ayında günde ortalama 928 bin yolcu taşınırken 2020 Kasım ayında bu sayı 499 bine düştü. 2019 Aralık ayında günde ortalama 7 bin 155 sefer yapılırken 2020 Kasım ayında sefer sayısı yüzde 3 artışla 7 bin 357 olarak gerçekleşti.

* 2019 Aralık ayında sefer başına 130 yolcu taşınırken 2020 Kasım ayında yüzde 48 düşüşle sefer başına 68 yolcu taşındı.