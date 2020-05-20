İBB’den bakan yardımcısına yanıt: Açıklamalar yanlış ve çelişkili

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin açılan 27 ayrı soruşturmayla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yazılı bir açıklama yaptı.

Çataklı, Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığından ayrılmasından sonra yapılan satın alma işlemlerinden dolayı soruşturma açılmadığını, ifade öncesinde müfettişlikten dosya incelemesi talebinde bulunulmadığını ve ilgili müfettişin siyasi tercihlerini, yaptığı soruşturmalardan ayrı tutacak kadar hukuka saygılı olduğunu savundu.

MÜFETTİŞİN SİYASİ TERCİHLERİ

Çataklı'nın iddiaları ile ilgili İBB tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Çataklı'nın, açıklamasının doğru olmayan bilgiler ve çelişkiler içerdiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Çataklı'nın, İmamoğlu'nun görevde olduğu döneme ait satın almalardan sorumlu tutulduğu yönündeki iddiası, İçişleri Bakanlığı'nca 20 Mayıs 2019'a, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ettiği döneme karşılık geliyor.

* İmamoğlu, hakkındaki somut iddiaların neler olduğunu yazılı olarak talep etmesine rağmen bu talebi dikkate alınmadı.

* Bunu dikkate almayan müfettişin, siyasi tercihlerini soruşturmalardan ayrı tutacağını savunan Çataklı'nın sözlerini temenni düzeyinde bırakıyor.

MÜFETTİŞ AKP’DEN ADAYDI

SÖZCÜ’nün gündeme taşıdığı haberde, İçişleri Bakanlığı’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin 27 soruşturma açtığı ortaya çıkmıştı.

Beylikdüzü Belediyesi'nde 6 Mayıs 2019'da İstanbul seçimlerinin iptalinden sadece birkaç gün sonra başlatılan incelemede görevli İçişleri Bakanlığı müfettişi Arif Yıldırım'ın 2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olması dikkat çekmişti.

Soruşturmalara, İmamoğlu'nun görevde olmadığı 20 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen bir satın alma işleminin bile dahil edildiği görülmüştü.