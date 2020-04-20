İBB’den Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yoluyla ilgili iddialara yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bugün açılışı yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yol inşaatı ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaparak madde madde yaşanan süreci anlattı.

Açıklamada hastanenin yol ihalesinin 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandığı, yol yapım işinin İBB tarafından üstlenildiği ve bu amaçla aynı yıl İstanbul genelinde projesiz bir torba ihaleye çıkıldığı kaydedildi.

İhalenin ardından İBB'nin hastane ve çevresindeki yolları yapmaya başladığı ve bugüne kadar 580 milyon TL harcadığı belirtilerek “Açılıştan haftalar önce çekilen görüntülerden de anlaşılacağı üzere, karayoluyla hastaneye ulaşmanın mümkün olduğu ortada. Yani sıfırdan yapılmış bir yol yok. Eksikleri tamamlanmış bir yol var” denildi.

İNŞAATI ÖNCEKİ YÖNETİM DURDURDU

Çok tartışılan hastanenin yol inşaatının nasıl ve ne zaman durdurulduğuna da açıklık getirilerek şu ifadeler kullanıldı:

* İnşaat, 2018 yılı Temmuz ayında durduruldu.

* Yol inşaatını durduran bir önceki İBB yönetiminde, genel sekreter yardımcısı olarak biri görev yapıyordu.

* O kişi şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu idi.

* Peki hastane yol inşaatı neden durduruldu?

* İnşaatı yapmakta olan müteahhit, Dolmabahçe – Ortaköy Karayolu Tüneli inşaatına yönlendirildi.

* Tünel inşaatı, hastane yolu inşaatına tercih edildi.

* 2018'de duran inşaata bir daha devam edilmedi.

“YOLA HARCANACAK PARA TÜNELE GİTTİ”

Yeni İBB yönetiminin de yolun ödeneği tünel inşaatına harcandığı yani bütçede yola ayrılacak pay kalmadığı için inşaata devam edemediğinin altı çizildi.

Ancak İBB'nin hastane yolunun yapımı için yine de girişimde bulunduğu anlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

* İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talebiyle İstanbul Valiliğinde 25 Aralık 2019 günü vali Sayın Vali Ali Yerlikaya başkanlığında toplantı yapıldı.

* İBB yolun kaynağının geçmiş dönemde harcandığını ve kaynak eksikliği nedeniyle devam edemeyeceğini belirtti.

* Valilik de, Ulaştırma bakanlığını devreye sokmak için çalışacağının altını çizdi.

* Valiliğimize bu girişim için teşekkür edildi.

METRO İÇİN İLLER BANKASI'NA ÇAĞRI

Benzer bir durumun hastaneye giden metro inşaatı için de geçerli olduğu ifade edilerek şu bilgiler verildi:

* Başakşehir – Kayaşehir Metro Hattı'nın inşaatına herhangi bir kredi anlaşması yapılmadan tamamen öz kaynak ile finanse edilecek şekilde 2017 yılı Mart ayında başlanmıştır.

* Ancak aynı yılın Aralık ayında dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın yazısı ile tüm çalışmalar durduruldu.

* Hiçbir kredi verilmeyen hattın bitmesi için ciddi bir kaynağa ihtiyaç vardır.

* Çünkü metro inşaatı sadece yüzde 6 oranında tamamlanmıştır.

* Kamuoyuna söylendiği gibi metro çalışmasının devamı konusunda herhangi bir adım atılmış değildir.

* Bu inşaatın devam etmesi adına İBB olarak devletimize bir çözüm önerimiz var: İller Bankası'ndan İBB'ye sağlanacak 100 milyon euro ile metroyu 2020 yılı bitmeden hastaneye kadar ulaştırmak mümkün. Bu çözüm önerimizin dikkate alınması hastane ulaşımını çok rahatlatacaktır.